दिवाली का नेग लेने आए किन्नरों को नहीं दिए पैसे तो ये चीज उठाकर भागे, दुकानदार ने बुलाई पुलिस

बदायूं के कछला नगर पंचायत में दिवाली के नेग के दौरान एक दुकानदार द्वारा नेग देने से इनकार करने पर किन्नरों ने दुकान से एक डिब्बा उठा लिया। नाराज दुकानदार ने पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करके डिब्बा वापस कराया। इस घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल रहा।

संवाद सूत्र, कछला । नगर पंचायत के मुख्य चौराहे पर नेग लेने पहुंचे किन्नरों को देखकर एक दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया। रविवार दोपहर चार किन्नर दिवाली का नेग इकट्ठा कर रहे थे। वह नगर पंचायत कछला की दुकानों पर जा जाकर नेग वसूल रहे थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जैसे ही किन्नर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंचे कि दुकानदार ने नेग देने से इन्कार कर दिया। इससे किन्नरों ने दुकान पर रखा एक अंडरवियर का डिब्बा उठा लिया और चलते बने। इससे दुकानदार चिढ़ गया और उसने तुरंत यूपी 112 पुलिस को काल करके बुला लिया।