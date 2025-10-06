Language
    दिवाली का नेग लेने आए किन्नरों को नहीं दिए पैसे तो ये चीज उठाकर भागे, दुकानदार ने बुलाई पुलिस

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    बदायूं के कछला नगर पंचायत में दिवाली के नेग के दौरान एक दुकानदार द्वारा नेग देने से इनकार करने पर किन्नरों ने दुकान से एक डिब्बा उठा लिया। नाराज दुकानदार ने पुलिस को बुलाया जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करके डिब्बा वापस कराया। इस घटना से क्षेत्र में चर्चा का माहौल रहा।

    दिवाली का नेग लेने पहुंचे किन्नर तो दुकानदार ने बुलाई पुलिस। जागरण

    संवाद सूत्र, कछला । नगर पंचायत के मुख्य चौराहे पर नेग लेने पहुंचे किन्नरों को देखकर एक दुकानदार ने पुलिस को बुला लिया। रविवार दोपहर चार किन्नर दिवाली का नेग इकट्ठा कर रहे थे। वह नगर पंचायत कछला की दुकानों पर जा जाकर नेग वसूल रहे थे।

    जैसे ही किन्नर एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंचे कि दुकानदार ने नेग देने से इन्कार कर दिया। इससे किन्नरों ने दुकान पर रखा एक अंडरवियर का डिब्बा उठा लिया और चलते बने। इससे दुकानदार चिढ़ गया और उसने तुरंत यूपी 112 पुलिस को काल करके बुला लिया।

    पुलिस पहुंची तो वापस किया डिब्बा

    कुछ मिनट बाद ही पुलिस वहां पहुंच गई और किन्नरों को तलाश किया। वह कुछ दूर दुकानों पर नेग वसूल रहे थे। जब पुलिसकर्मियों ने डिब्बा वापस करने को कहा तो किन्नर बतमीजी पर उतर आए। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती बरतते हुए दुकानदार का डिब्बा वापस करा दिया।