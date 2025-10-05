पत्नी दूसरे लड़के से करती थी बात, पति ने मना किया तो उठाया ये खौफनाक कदम
बदायूं के ब्राहमपुर मोहल्ले में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पति के अनुसार पत्नी का किसी पड़ोसी लड़के से प्रेम संबंध था जिसको लेकर उनका विवाद हुआ था। विवाद के बाद पत्नी ने यह कदम उठाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं आई है।
जागरण संवाददाता, बदायूं । शहर के ब्राहमपुर मुहल्ले में एक विवाहिता ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उसके पति का कहना है कि वह मुहल्ले के लड़के से मोबाइल पर बात करती थी। शनिवार शाम को भी मोबाइल पर बात कर रही थी।
जब उसने विरोध किया तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ। इसी बात को लेकर उसने जान दे दी। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया। पुलिस ने मामले की जांचकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला ब्राहमपुर निवासी सूरज ने बताया कि उसकी शादी कासगंज निवासी 25 वर्षीय मधु के साथ हुई है। उसकी एक चार वर्षीय बेटी सोनम और 2 वर्षीय बेटा ईशु है। वह गद्दी चौक के नजदीक एक होटल पर काम करता है और इसी से उसके परिवार का गुजारा चल रहा है। रविवार सुबह करीब आठ बजे उसकी पत्नी मधु ने घर में पंखे पर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। उस दौरान वह होटल पर काम करने गया हुआ था।
पड़ोसियों ने दी जानकारी
आसपास के लोगों ने बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है तो वह दौड़कर अपने घर पहुंचा तो पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन की। सूरज ने बताया कि उसकी पत्नी पड़ोस के एक लड़के से मोबाइल पर बात करती थी। कई बार इसको लेकर झगड़ा भी हो चुका था।
शनिवार शाम जब वह काम से लौटकर आया था, तब भी उसकी पत्नी मोबाइल पर बात कर रही थी। जब उसने विरोध किया तो काफी विवाद हुआ। इस बात को लेकर उसकी पत्नी ने जान दे दी। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है और उसके मायके वालों को भी सूचना दे दी गई है। अभी इस संबंध में कोई तहरीर नहीं आई है।
प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सूचना पर शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। अभी इस मामले में कोई तहरीर नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आती है तो जांचकर कार्रवाई की जाएगी। - प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर कोतवाली
