बदायूं के पड़ौआ गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय सुभाष की मृत्यु हो गई। वह सुबह टहलने निकला था तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, सिलहरी। मंगलवार सुबह पड़ौआ गांव के नजदीक कोई वाहन युवक को टक्कर मारकर चला गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। इसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसके शव का पोस्टमार्टम करा दिया है। अभी टक्कर मारने वाले वाहन का पता नहीं चला है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पड़ौआ निवासी 32 वर्षीय सुभाष लोगों के घरों पर पुताई करने का काम करता था। उसके स्वजन का कहना है कि सुभाष मंगलवार सुबह करीब चार बजे अपने घर से टहलने के लिए निकला था। वह टहलते हुए अपने घर से नजदीक सड़क किनारे पहुंचा था कि उसी समय किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे सुभाष की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इधर यह भी बताया जा रहा है कि हादसे के दौरान सुभाष शराब के नशे में था। वह रात को ही अपने घर से निकल आया था और फिर लौटकर घर नहीं पहुंचा। सुभाष दो भाइयों में बढ़ा था।