बदायूं में बीयर पिलाकर किशोरी से किया दुष्कर्म, फिर अश्लील वीडियो बना की ये घिनौनी हरकत
बदायूं के बिल्सी में एक किशोरी को नशा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि आरोपी ने उनकी बेटी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, बिल्सी। नशा देकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें चार लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस ने इसकी विवेचना शुरू कर दी है।
नगर के एक व्यक्ति का कहना है कि आरोपित दीपेंद्र प्रताप सिंह मौका देखकर उनके घर में घुस आया था और उसने उनकी 13 वर्षीय बेटी को जबरन बीयर पिलाई और नशे की सिगरेट पिलाई, जिससे उसकी बेटी को नशा हो गया और फिर उसके बाद आरोपित ने उनकी बेटी से दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसने अश्लील वीडियो बनाई।
वीडियो वायरल करने की धमकी
बाद में उस वीडियो को प्रसारित करने की धमकी देने लगा और उसे ब्लैकमेल किया। इसमें आरोपित दीपेंद्र प्रताप का सहयोग नगर के रहने वाले राहुल सागर, नरेंद्र कुमार और अरविंद ने किया था।
व्यक्ति का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में थाना पुलिस को तहरीर भी दी थी लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अब पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
सिविल लाइंस इलाके में युवती को नशा देकर दुष्कर्म
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में भी एक युवती को नशा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मीरा सराय इलाके की रहने वाली एक युवती ने सखानू निवासी शहबाज अशरफ पर नशा देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि आरोपित ने नशा देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने उसकी तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
कुंवरगांव कस्बे में फब्तियां कसने पर दो पर प्राथमिकी
कुंवरगांव थाना पुलिस ने फब्तियां कसने पर दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। हेड कांस्टेबल सुमित वर्मा का कहना है कि वह नगर में गश्त कर रहे थे। तभी गिरीश नाम का युवक महिलाओं और लड़कियों पर फब्तियां कस रहा था। इससे उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर हेड कांस्टेबल नीलम ने कन्हैया नाम के युवक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
