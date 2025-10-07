बदायूं के एचपी फील्ड में इस बार नहीं लगेगा पटाखा बाजार, जगह तलाश रहे अधिकारी

बदायूं में इस बार दिवाली पर हरिप्रसाद फील्ड में पटाखे का बाज़ार नहीं लगेगा क्योंकि वहां निर्माण कार्य चल रहा है। जिला प्रशासन अन्य स्थान तलाश रहा है जिसमें एसके फील्ड और दातागंज रेलवे क्रॉसिंग के पास सरदार पटेल डिग्री कॉलेज शामिल हैं। पहले हरिप्रसाद फील्ड में बाज़ार लगता था जो शहर से दूर था। प्रशासन जल्द ही नए स्थान पर अंतिम निर्णय लेगा।

जागरण संवाददाता, बदायूं। दिवाली के इस त्योहार पर हरिप्रसाद फील्ड में पटाखा बाजार नहीं लगेगा। वहां इस समय निर्माण चल रहा है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन दूसरी जगह तलाश कर रहा है। अब तक दो-तीन जगह देखी भी जा चुकी हैं लेकिन अभी कोई जगह निश्चित नहीं हो पाई है। अनुमान है कि इस बार पटाखा बाजार एसके फील्ड या दातागंज रेलवे क्रासिंग के नजदीक सरदार पटेल डिग्री कालेज की जगह में लग सकता है। जल्द ही जगह पर मुहर लग सकती है।

शहर में पिछले कई वर्षों से हरिप्रसाद फील्ड में पटाखा बाजार लगता आ रहा है। हरिप्रसाद फील्ड आबादी से कहीं दूर है और वाहनों को आने जाने की सुविधा है। वहां आराम से दुकानें भी लग रही थीं और पटाखा बिक्री भी हो रही थी। जिला प्रशासन को भी कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही थी और न ही कोई खतरे की आशंका थी।

सभी दुकानों के सामने पानी भरे ड्रम मिट्टी भरी बाल्टी रखवा दी जा रही थी। सबसे खास बात यह थी कि यह मैदान आबादी से कहीं दूर था लेकिन इस दिवाली के त्योहार पर पटाखा बाजार के लिए प्रशासनिक अधिकारी परेशान हैं। वह कई दिन से लगातार पटाखा बाजार के लिए जगह देख रहे हैं। अभी तक कई जगह देखी जा चुकी है लेकिन बाजार के हिसाब से जगह तय नहीं हो पा रही है। हालांकि इससे पहले भी एसके फील्ड में पटाखा बाजार लगता आया है। इससे जिला प्रशासन वहां भी एसके फील्ड में पटाखा बाजार लगाने की अनुमति दे सकता है।

अभी जिला प्रशासन ने उसे फाइनल नहीं किया है। अनुमान है कि दो एक दिन में जगह को फाइनल कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने दातागंज रेलवे क्रासिंग के नजदीक सरदार पटेल डिग्री कालेज की जगह को भी देखा है लेकिन यह जगह पटाखा बाजार के हिसाब से छोटी मानी जा रही है। बाजार में कम से कम 70-80 दुकानें लगाई जाएंगी। उसके हिसाब से यहां जगह कम है। अगर इससे बड़ा कोई और मैदान मिलता है, वहां पटाखा बाजार लगाने की अनुमति प्रदान कर दी जाएगी।