समाधान दिवस में पहुंचे डीएम अवनीश राय, संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए अधिकारियों से कही ये बात

जागरण संवाददाता, बदायूं। थाना वजीरगंज में शनिवार को आयोजित थाना समाधान दिवस जिलाधिकारी अवनीश राय की अध्यक्षता में सपन्न हुआ। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनकर उनका गुणवत्तापरक व समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भूमि विवाद से संबंधित चार शिकायती पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

डीएम की अध्यक्षता में वजीरगंज में हुआ थाना समाधान दिवस का आयोजन समाधान दिवस के दौरान डीएम ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वह अपने क्षेत्र का नियमित रूप से भ्रमण करें। गणमान्य लोगों व प्रबुद्धजनों के संपर्क में रहे तथा छोटी से छोटी घटना की जानकारी भी उच्चाधिकारियों को दें ताकि समय रहते उसका निदान कराया जा सके।

मौके पर जाकर करें शिकायतों का निस्तारण डीएम ने प्राप्त भूमि विवाद आदि प्रकृति से संबंधित चार शिकायती पत्रों के गुणवत्तापरक निस्तारण करने के निर्देश देते हुए कहा कि भूमि व राजस्व विवाद से संबंधित वादों के निस्तारण के लिए पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण शिकायतकर्ता के सामने किया जाए।