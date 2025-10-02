बदायूं में साइबर ठगों ने अब शेयरों पर नजर गड़ाई है। उझानी में एक महिला का मोबाइल हैक कर 500 शेयर चुरा लिए गए। महिला के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का अनुमान है कि किसी एपीके फाइल के जरिए मोबाइल हैक किया गया। साइबर क्राइम थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में शेयर चोरी का यह पहला मामला है।

जागरण संवाददाता, बदायूं। ऑनलाइन सक्रिय साइबर ठग लगातार लोगों को नए-नए तरीकों से अपना शिकार बना रहे हैं। उनकी नजर केवल आपकी धनराशि पर ही नहीं शेयर पर भी है। उन्होंने उझानी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला का मोबाइल हैक करके उसके 500 शेयर चोरी कर लिए। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है और इसकी छानबीन शुरू कर दी है।

उझानी कोतवाली के मुहल्ला पंजाबी कालोनी नारायणगंज निवासी पुलकित सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी जसप्रीत कौर के डिमैट अकाउंट में एडीएसएल कंपनी के करीब 500 शेयर पड़े हुए थे। वह उनके दाम बढ़ने पर ही बेचने वाली थीं लेकिन उससे पहले ही किसी ने उनके सारे शेयर चोरी कर लिए। उन्होंने बताया कि शेयर चोरी होने से पहले उनका मोबाइल हैक हो गया था। उन्होंने मोबाइल को चलाने का काफी प्रयास किया था लेकिन उनका मोबाइल खुद उनके कंट्रोल में नहीं रहा था।

इससे लग रहा है कि साइबर ठगों ने उनका मोबाइल हैक करके उनके शेयर ही चोरी कर लिए। उन्होंने साइबर क्राइम थाना पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है और पुलिस ने मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है।

पुलिस का अनुमान है कि उनके मोबाइल में कोई ऐपीके फाइल डाउनलोड हो गई होगी। उसके माध्यम से चोरों ने उनका मोबाइल हैक कर लिया और उनके सारे शेयर भी चोरी कर लिए। शेयर चोरी करने का जिले में यह पहला मामला है। इससे पुलिस ने भी मामले की तत्काल प्रभाव से जांच शुरू कर दी है।