ड्रग हाउस से 191 सिरप सीज, इंस्पेक्टर ने सैंपल लेकर वितरण पर लगाई रोक

बदायूं में मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई मौतों के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड कफ सिरप के वितरण पर रोक लगा दी। ड्रग हाउस से 191 शीशियां जब्त की गईं और नमूने जांच के लिए भेजे गए। यह कार्रवाई एहतियात के तौर पर की गई है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर जांच में कफ सिरप सही पाया जाता है तो वितरण पर रोक नहीं लगेगी।

जागरण संवाददाता, बदायूं। मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मृत्यु को लेकर सोमवार को ड्रग इंस्पेक्टर ने ड्रग हाउस पहुंचकर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोकियोराइड कफ सिरप के वितरण पर रोक लगा दी। उन्होंने ड्रग हाउस से 191 शीशी लेकर सीज करा दी हैं और दो शीशियों के सैंपल लेकर जांच को भेज दिए हैं। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि यह कार्रवाई सुरक्षा के तौर पर की गई है।

पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिससे कई प्रदेशों में हलचल मच गई और कफ सीरप की बिक्री पर तुरंत रोक लगा दी गई। इसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर लवकुश प्रसाद सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के ड्रग हाउस पहुंचे।

MP में हो गई थी बच्चों की मौत उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की मृत्यु हुई है। यहां उस कंपनी का कफ सिरप वितरण नहीं किया जा रहा है लेकिन यहां केवल एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोकियोराइड कफ सीरप दिया जाता है।