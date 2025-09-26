Language
    घर में कुंड बनवाकर उसके पानी में करवाते थे मतांतरण, चार आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:13 PM (IST)

    बदायूं के इस्लामनगर में मतांतरण कराने के आरोप में पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोप है कि ये लोग प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पुलिस ने मौके पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिनमें मुख्य आरोपी सुरेंद्र भी शामिल है। जांच में पता चला कि आरोपियों ने घर में कुंड बनाकर मतांतरण का अड्डा बना रखा था।

    मतांतरण कराने वाले चारों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंदावली में मतांतरण कराने वाले चारों आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगा दी है। इनमें तीन आरोपित मौके से पकड़े गए थे और चौथा आरोपित अलापुर कस्बे से गिरफ्तार हुआ था।

    यह मिलकर लोगों को प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में मतांतरण कराने का काम कर रहे थे। जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर दबिश दी गई और इनका खेल उजागरण हुआ और अब पुलिस की विवेचना में भी चारो आरोपित दोषी पाए गए हैं। इससे पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

    यह मामला पिछले माह 24 अगस्त को प्रकाश में आया था। कुछ लोगों द्वारा मतांतरण कराने की फोटो और वीडियो प्रसारित हुए थे। इसको लेकर इस्लामनगर पुलिस अलर्ट हो गई थी। छानबीन के दौरान पता चला था कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंदावली में मतांतरण कराने का काम चल रहा है।

    रविवार के दिन कासगंज के एक दंपती कुंदावली आए हुए थे और वह लोगों को एकत्र करके उन्हें ईसाई धर्म में मतांतरण करा रहे थे। जब थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहां जाकर पता चला कि कुंदावली गांव की अंजू पत्नी हरपाल अपने घर में ही मतांतरण कराने का काम कर रही थी। उसके घर से पकड़े गए कासगंज निवासी व्यक्ति ने अपना नाम हृदेश कुमार उर्फ विक्की पास्टर और अपनी पत्नी का नाम नीतू बताया था।

    तीनों के खिलाफ केस दर्ज

    इसमें पुलिस ने तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसकी छानबीन के दौरान पता चला था कि अलापुर कस्बे का सुरेंद्र ही मास्टरमाइंड है और वही जगह-जगह जाकर लोगों का मतांतरण कराता है। इससे पुलिस ने उसे अलापुर कस्बे से गिरफ्तार कर लिया था। दूसरे दिन चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया था। तब से पुलिस लगातार इस मामले की विवेचना कर रही थी। इसमें गांव के कई लोगों के बयान दर्ज किए गए। आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए गए और उन सबके आधार पर पुलिस ने चारों आरोपितों के खिलाफ करीब 160 पेज की चार्जशीट दाखिल की है।

    घर के अंदर बनवा रखा था पानी का कुंड

    इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कुंदावली में अंजू ने अपने घर में पक्का कुंड बनवा था और उसी में पानी भर दिया गया था। जिन लोगों का मतांतरण कराना होता था। उन लोगों को पहले ही बुलाकर बैठा लिया जाता था। तब सुरेंद्र और कासगंज निवासी विक्की पास्टर वहां पहुंचते थे और मतांतरण की क्रिया पूरी करते थे। सुरेंद्र के जो फोटो प्रसारित हुए थे। उसी से यह मामला प्रकाश में आया था और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी।

    इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुरेंद्र का नाम फोटो और वीडियो के आधार पर प्रकाश में आया था। इससे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। इसकी विवेचना समाप्त हो गई है। इसमें चारों आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। - नरेश कुमार सिंह, इंस्पेक्टर इस्लामनगर