    UP में भात मांगने आए बहनोई ने ससुरालियों को जमकर पीटा, इस छोटी सी बात पर हो गया कांड

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:07 PM (IST)

    बदायूं के दहगवां में भांजे की शादी में भात को लेकर विवाद हो गया। बहनोई द्वारा अपनी मर्जी का भात मांगने पर ससुराल वालों ने इनकार कर दिया जिसके बाद बहनोई ने रिश्तेदारों संग मिलकर मारपीट की। घटना में पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अलीगढ़ से भात मांगने आए बहनोई ने ससुरालियों को पीटा। जागरण

    संवाद सूत्र, दहगवां । भांजे की शादी में बहनोई के अनुसार भात देने से मना करना ससुराल वालों को महंगा पड़ गया। बहनोई ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर ससुराल में जमकर उत्पात मचाया। ससुराल वालों के साथ मारपीट की, जिसमें पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है।

    जरीफनगर थाना क्षेत्र के गांव मझोला निवासी मुकेश ने बताया कि एक नवंबर को उनके भांजे अजीत की शादी है। रविवार शाम को उसके बहनोई रणवीर अपने 15-20 महिला पुरूष रिश्तेदारों के साथ अलीगढ़ जिले के थाना गंगीरी क्षेत्र के गांव नौगवां से उनके घर पर भात मांगने आए थे। उन्होंने सभी रिश्तेदारों का जोरदार स्वागत किया। सबका चाय नाश्ता कराया।

    सामान देने को लेकर छिड़ी बात

    इसी दौरान भात में कुछ सामान देने की बात छिड़ गई। उनके बहनोई ने अपने अनुसार सामान देने को कहा, जिस पर उन्होंने बहनोई के अनुसार भात देने से मना कर दिया। उन्होंने कह दिया था कि वह अपनी क्षमता के अनुसार ही भात दे पाएंगे।

    इसी बात को लेकर बहनोई रणवीर चिढ़ गए और अपने रिश्तेदारों के साथ उनके परिवार वालों पर टूट पड़े। उन्होंने परिवार के कई लोगों के साथ मारपीट की। इसमें मुकेश, शिशुपाल, भूरे, रामनिवास, सुमित गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में आरोपित गाड़ियों में सवार होकर फरार हो गए। स्वजन घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां उन्हें भर्ती करा दिया गया।