UP में बारात चढ़ते समय रिश्तेदारों को पीटा, इस बात को लेकर शादी में हुआ बड़ा बवाल

जागरण संवाददाता, बदायूं । उसहैत थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला में बरात चढ़ते समय मारपीट हो गई, जिसमें पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला निवासी रंजीत पुत्र वेदराम का कहना है कि दो अक्तूबर को उसकी बहन की बरात आई थी। बरात चढ़ते समय उसके गांव के अनेक सिंह यादव, राजपाल, सचिन और सुमित आदि ने उसके रिश्तेदार अभिषेक व विकास के साथ गाली-गलौज कर दी।