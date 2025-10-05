Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP में बारात चढ़ते समय रिश्तेदारों को पीटा, इस बात को लेकर शादी में हुआ बड़ा बवाल

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 07:35 PM (IST)

    बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला में बारात चढ़ते समय मारपीट हो गई। रंजीत नामक व्यक्ति ने गांव के ही कुछ लोगों पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच सीओ उझानी को सौंप दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    बरात चढ़ते समय दो रिश्तेदारों को पीटा। जागरण

    जागरण संवाददाता, बदायूं । उसहैत थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला में बरात चढ़ते समय मारपीट हो गई, जिसमें पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

    थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला निवासी रंजीत पुत्र वेदराम का कहना है कि दो अक्तूबर को उसकी बहन की बरात आई थी। बरात चढ़ते समय उसके गांव के अनेक सिंह यादव, राजपाल, सचिन और सुमित आदि ने उसके रिश्तेदार अभिषेक व विकास के साथ गाली-गलौज कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जान से मारने की धमकी

    बाद में उनके साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में रंजीत ने चारों लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इसकी विवेचना सीओ उझानी को सौंप दी गई है।