UP में बारात चढ़ते समय रिश्तेदारों को पीटा, इस बात को लेकर शादी में हुआ बड़ा बवाल
बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला में बारात चढ़ते समय मारपीट हो गई। रंजीत नामक व्यक्ति ने गांव के ही कुछ लोगों पर गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच सीओ उझानी को सौंप दी गई है।
जागरण संवाददाता, बदायूं । उसहैत थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला में बरात चढ़ते समय मारपीट हो गई, जिसमें पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
थाना क्षेत्र के गांव निरा नगला निवासी रंजीत पुत्र वेदराम का कहना है कि दो अक्तूबर को उसकी बहन की बरात आई थी। बरात चढ़ते समय उसके गांव के अनेक सिंह यादव, राजपाल, सचिन और सुमित आदि ने उसके रिश्तेदार अभिषेक व विकास के साथ गाली-गलौज कर दी।
जान से मारने की धमकी
बाद में उनके साथ मारपीट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में रंजीत ने चारों लोगों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और इसकी विवेचना सीओ उझानी को सौंप दी गई है।
