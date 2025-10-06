बरेली-मथुरा हाईवे चौड़ीकरण का काम तेज, मेडिकल कॉलेज तिराहा और ARTO चौराहे सहित इन जगहों पर बनेंगे 6 ओवरब्रिज

बरेली-मथुरा हाईवे के चौड़ीकरण के तीसरे चरण में बदायूं में मेडिकल कॉलेज के पास ओवरब्रिज का निर्माण शुरू हो गया है। कुल छह ओवरब्रिज बनेंगे जिससे यातायात सुगम होगा। एनएचएआई का लक्ष्य 2026 तक कार्य पूरा करने का है। चौथे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी जारी है जिसमें 13 गांवों के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

जागरण संवाददाता, बदायूं । बरेली-मथुरा हाईवे के चौड़ीकरण के फेस-3 के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। शहर के बाहर मेडिकल कालेज के पास चौड़ीकरण के कार्य के साथ ही ओवरब्रिज का काम भी शुरू हो गया है।

मेडिकल कालेज तिराहे से शुरू होकर यह ओवरब्रिज उझानी की ओर करीब एक किमी तक जाएगी। इसी तरह के कुल छह ओवरब्रिज बनेंगे। जिसमें मेडिकल कालेज तिराहा के साथ ही एआरटीओ चौराहा, पटेल चौक व उझानी में ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इससे आवागमन पूरी तरह से आसान हो जाएगा। वहीं नगर व कस्बे में लगने वाले जाम की समस्या भी नहीं रहेगी।

जिले के विकास को गति देने वाला बरेली मथुरा हाईवे को सिक्सलेन किए जाने के कार्य ने अब तेजी पकड़ ली है। जिले में दो हिस्सों में काम होना है। इसमें कछला से बदायूं तक का हिस्सा जो इस कार्य के तीसरे चरण का हिस्सा है। उस पर काम तेजी से चल रहा है। एनएचएआई से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि उनका पूरा प्रयास है कि 2026 तक तीसरे चरण का कार्य पूरा हो जाए। इसमें कछला से लेकर बदायूं बाइपास तक निर्माण कार्य होना है।

यहां चल रहा चौड़ीकरण का काम इसी के तहत इन दिनों शहर के बाहर मेडिकल कालेज और बदायूं बाइपास पर चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटकर एक साइड पर तीसरी लेयर बनानी शुरू कर दी गई है। इसमें भूमि काे समतल करने के साथ ही उस पर मिट्टी डाली जा रही है। वहीं मेडिकल कालेज के तिराहे व मेडिकल कालेज के आगे ओवरब्रिज के लिए पिलर तैयार किए जाने लगे हैं।

इस पर हाईवे पर तीसरे फेस में में छह ओवरब्रिज बनाए जाने हैं। जिसमें बदायूं के मेडिकल कालेज तिराहे के अलावा एआरटीओ चौराहा, पटेल चौक, उझानी में दो स्थानों पर इनका निर्माण कराया जाएगा। मेडिकल कालेज के पास बन रहे ओवरब्रिज के लिए पिलर खड़े किए जाने लगे हैं। जिस तेजी से कार्य हो रहा है, उससे उम्मीद है कि जिले के लोगों को जल्द ही बदायूं से मथुरा के लिए सुगम मार्ग उपलब्ध होगा। चौड़ीकरण का कार्य पूरा होने और सिक्सलेन बन जाने से जिले के विकास को गति मिलेगी।

चौथे चरण के कार्य के लिए जारी है भूमि अधिग्रहण चौथे चरण के कार्य को शुरू किए जाने से पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। चौथे चरण में कुल जिले में 13 गांव शामिल हुए हैं। इन गांव के 1655 किसानों की 31 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए 58 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाना है। जिसमें अब तक 16 करोड़ रुपये की धनराशि करीब 40 प्रतिशत किसानों को दी जा चुकी है। जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द संपन्न करते हुए पेड़ों का कटान भी किया जाएगा।