    घर का सामान लादकर भागने के चक्कर में था किशोरी के अपहरण का आरोपित, लोगों ने कर दिया ये खेल

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 10:10 PM (IST)

    बदायूं के सिलहरी में एक नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी के घर से भागने की कोशिश को ग्रामीणों ने नाकाम कर दिया। पुलिस की कथित लापरवाही के चलते आरोपी अपना सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर भाग रहा था तभी लोगों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सामान उतरवा दिया लेकिन आरोपी फरार हो गया।

    घरेलू सामान लादकर फरार होना चाह रहा था अपहरण का आरोपित, ग्रामीणों ने किया हंगामा

    संवाद सूत्र, सिलहरी । थाना पुलिस की लापरवाही से किशोरी को ले जाने वाले दूसरे समुदाय के आरोपित ने अपना घरेलू सामान लादकर फरार होने की कोशिश की। इस पर आसपास के लोगों ने हंगामा कर दिया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उसका सामान ट्रैक्टर ट्राली से उतरवा दिया। हालांकि आरोपित फिर भी नहीं पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसके घर पर ताला लगवा दिया है और उसकी चाबी पड़ोसी को दे दी गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नगर पंचायत गुलड़िया से एक दूसरे समुदाय का युवक एक सप्ताह पहले किशोरी को ले गया था। जब स्वजन को इसका पता चला तो उन्होंने आरोपित की तलाश शुरू कर दी और थाने जाकर उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी। हालांकि बाद में पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया था और उसका मेडिकल परीक्षण भी करस दिया गया।

    आरोपी को नहीं किया गिरफ्तार

    उसके कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए गए हैं लेकिन अभी तक आरोपित को गिरफ्तार नहीं किया गया है। किशोरी की स्वजन ने कई बार पुलिस से आरोपित को गिरफ्तार कराने की मांग की और पुलिस ने भी दावा किया कि आरोपित की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।

    पुलिस की लापरवाही के चलते आरोपित और उसके परिवार वालों ने सोमवार को अपना सारा सामान ट्रैक्टर ट्राली में भर लिया और नगर पंचायत से फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान लोगों को पता चल गया और उन्होंने वहां पर हंगामा शुरू कर दिया। इसकी सूचना पर थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली में लदा सारा सामान उतरवा कर घर में रखवा दिया।

    घर में लगवाया ताला

    इससे पहले आरोपित वहां से फरार हो गए, तो पुलिस ने उसके घर पर ताला लगवा दिया और उसकी चाबी पड़ोसी को दे दी गई। किशोरी के पिता का कहना है कि आरोपित काफी समय से उसकी बेटी का पीछा कर रहा था। आरोपित का पिता नगर पंचायत उसावा में तैनात है। उन्होंने आरोपित को समझने का प्रयास किया था लेकिन वह नहीं माना।

    उन्होंने आरोपित को गिरफ्तार कराने की मांग की है। इस संबंध में एसओ मान बहादुर ने बताया कि ट्रैक्टर ट्राली में सामान लादकर फरार होने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर सामान उतरवा दिया गया है। आरोपित को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।