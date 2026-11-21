अंकित गुप्ता, बदायूं। ककोड़ा मेले की ओर बढ़ते रास्तों पर इन दिनों एक साथ दो दौर चलते दिखाई दे रहे हैं। कहीं बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज के साथ बैलगाड़ी आगे बढ़ रही है तो कहीं थार, फार्च्यूनर और दूसरी चमचमाती लग्जरी गाड़ियों का काफिला मेले की ओर बढ़ रहा है। पहियों का फर्क साफ है, लेकिन मंजिल एक है। पांच सौ साल पुराना ककोड़ा मेला और गंगा किनारे आस्था का वही आकर्षण।

बैलगाड़ियों पर परिवार के साथ पहुंचे बुजुर्गों के लिए यह सफर महज आवागमन का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है। बैलगाड़ी में सामान लादकर आना, गंगा किनारे डेरा जमाना, वहीं चूल्हा जलाना और कई दिन तक परिवार के साथ रहना उनके लिए मेले की असली खुशी है।

कुछ के घरों में आधुनिक वाहन भी हैं, लेकिन ककोड़ा की यात्रा बैलगाड़ी के बिना अधूरी लगती है। यह उनके लिए पुरानी यादों को दोबारा जीने जैसा है। दूसरी ओर थार और फार्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों से पहुंच रहे परिवार मेले की बदलती तस्वीर दिखा रहे हैं।

शहरों के फ्लैट और कालोनियों में सीमित होती जिंदगी से निकलकर गंगा किनारे खुले आसमान के नीचे डेरा डालना उनके लिए अलग अनुभव है। यहां न किसी को गाड़ी की कीमत से मतलब है और न किसी के रहन-सहन से।

परिवार के साथ समय बिताना, रिश्तेदारों से मिलना, गंगा स्नान करना और मेले की रौनक में शामिल होना सबकी प्राथमिकता है। नई पीढ़ी के लिए बैलगाड़ियों की कतार किसी पुराने समय की तस्वीर जैसी है तो बुजुर्गों के लिए महंगी गाड़ियों का काफिला बदलते जमाने की निशानी।