आशीष देव मिश्रा, बदायूं। गंगा किनारे कार्तिक पूर्णिमा पर सजने वाला ककोड़ा मेला कभी आस्था के साथ साथ लोक कलाओं का बड़ा मंच हुआ करता था। आधुनिक साधनों के आने से पहले मेले की रातें रुहेलखंड की प्रसिद्ध आल्हा गायन, स्वांग, रासलीला और नौटंकी की गूंज से जीवंत रहती थीं। दिन भर गंगा स्नान और मेला घूमने के बाद ग्रामीण रात में इन मंचों के आगे बैठकर लोक कथाओं में खो जाते थे और कलाकारों को सम्मान व आजीविका मिलती थी।

बुजुर्ग बताते हैं कि मेला तो हमारे दौर में सजाता था। सूरज ढलते ही मेले के तंबुओं और पटावों के बीच एक दूसरी ही दुनिया बस जाती थी। पेट्रोमैक्स और लाउडस्पीकर की रोशनी में जब नगाड़े और ढोलक पर थाप पड़ती थी, तो दूर दराज के गांवों से आए श्रद्धालुओं की थकान पल भर में उतर जाती थी।

एक तरफ वीर रस से भरे आल्हा गायन में आल्हा ऊदल की शौर्य गाथाएं सुनकर श्रोताओं की रगों में जोश भर जाता था, तो दूसरी तरफ नौटंकी के मंच पर ऐतिहासिक, सामाजिक और पौराणिक कथाएं जीवंत हो उठती थीं। स्वांग और रासलीला के मंच भी उतने ही लोकप्रिय थे। ग्रामीण दर्शक जमीन पर दरियां बिछाकर घंटों बैठे रहते थे और हर संवाद, गीत व व्यंग्य पर तालियों और दाद से कलाकारों का हौसला बढ़ाते थे। यह मेला रुहेलखंड और आसपास के क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए साल भर की कमाई और पहचान का बड़ा जरिया था। पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकार अपनी विधाओं को यहां संजोते और आगे बढ़ाते थे। वक्त बदला तो मनोरंजन के तौर तरीके भी बदल गए। आज मेले में हाई टेक झूले, एलईडी स्क्रीन, सिनेमाई धुनों और आधुनिक शो का बोलबाला है, जबकि पारंपरिक नौटंकी और आल्हा के मंच सिमटते जा रहे हैं। फिर भी बुजुर्गों की यादों में उस दौर की जीवंतता आज भी ताजा है, जब मनोरंजन का अर्थ केवल समय बिताना नहीं, बल्कि सामूहिक जुड़ाव और सांस्कृतिक विरासत को जीना था। आल्हा में गूंजते थे त्याग, मित्रता और वीरता के स्वर लोक विधाएं केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थीं, बल्कि ग्रामीण समाज की सामूहिक चेतना और इतिहास को जीवित रखने का जरिया थीं। आल्हा गायन में जहां त्याग, मित्रता और वीरता के स्वर गूंजते थे, वहीं नौटंकी और स्वांग के जरिए सामाजिक कुरीतियों, न्याय और पारिवारिक मूल्यों पर सहज संवाद होता था। मेले का मंच कलाकारों और दर्शकों के बीच सीधा भावनात्मक पुल बनाता था।