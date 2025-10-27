Badaun Kakoda Mela: गंगा घाट पर रहेगी 24 घंटे निगरानी, फ्लड PAC और गोताखोर रहेंगे तैनात
बदायूं के ककोड़ा मेले में गंगा घाट पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। फ्लड पीएसी और गोताखोर तैनात रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिसमें पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, शौचालय और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है ताकि मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।
जागरण संवाददाता, बदायूं। ककोड़ा मेला में इस बार पुलिस प्रशासन ने गंगा घाट पर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी है। गंगा घाट पर फ्लड पीएससी के अलावा सरकारी व प्राइवेट गोताखोर भी लगाए जाएंगे और इसके अलावा 17 वाच टावर बनाए जाएंगे, जिनसे हर समय निगरानी होगी। इसमें किसी प्रकार के लापरवाही नहीं होगी। सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश रहेंगे कि श्रद्धालु अपने तय घाट पर ही स्नान करें। उनकी सुरक्षा के लिहाज से गंगा में नाविक और गोताखोर मौजूद रहेंगे। पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि मेला के दौरान कोई हादसा न हो, सभी लोग सकुशल मेला देखें और स्नान करें।
ककोड़ा मेला 29 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। दो-एक दिन में पुलिस बल पहुंचना शुरू हो जाएगा। वहां लगातार तैयारियां चल रही हैं। मीना बाजार सज रहा है और झूला खेल तमाशा भी लग रहे हैं। दो तीन दिन बाद मेला पूरी तरह से लगकर तैयार हो जाएगा और फिर उसकी सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत कर दी जाएगी। इस बार मेले में स्थानीय पुलिस के अलावा बाहरी पुलिस भी मौजूद रहेगी लेकिन सबसे खास बात यह कि गंगा घाट पर सबसे ज्यादा सुरक्षा रहेगी। क्योंकि यहां स्नान सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह चार बजे से लेकर शाम तक भीड़ लगी रहती है। इससे मेला घाट पर सबसे ज्यादा सुरक्षा रहेगी।
यहां 11 सरकारी और 12 प्राइवेट गोताखोर तैनात रहेंगे। उनके अलावा एक प्लाटून फ्लड पीएसी, दो कंपनी पीएसी भी तैनात रहेगी और सबसे प्रमुख 17 वाच टावर लगाए जाएंगे, जिनसे हर समय निगरानी रहेगी। वाच टावर पर आठ-आठ घंटे के हिसाब से पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जो लगातार मेला और गंगा घाट पर नजर बनाए रखेंगे। सभी इलाकों की इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी रहेगी।
ये बनाई जाएंगी पुलिस चौकियां
- पुलिस चौकी कुर्मियान
- पुलिस चौकी बीआईपी कैंप
- पुलिस चौकी मीना बाजार
- पुलिस चौकी पार्किंग स्थल
- पुलिस चौकी मेला पूर्वी
- पुलिस चौकी मेला पश्चिमी
- पुलिस चौकी बरेली घाट
- पुलिस चौकी नखासा बाजार
- पुलिस चौकी शाहजहांपुर कैंप
- पुलिस चौकी सिविल लाइंस
- पुलिस चौकी असरासी
- पुलिस चौकी गंगापुर मोड़
- पुलिस चौकी मुंता नगला
- पुलिस चौकी कादरबाड़ी
प्रत्येक चौकी पर तैनात रहेंगे 14 पुलिसकर्मी
ककोड़ा मेला में बनाई जा रही पुलिस चौकियों पर दिन और रात के हिसाब से पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। प्रत्येक चौकी पर एक सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल और होमगार्ड समेत 14 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।
ककोड़ा मेला की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। खासकर गंगा घाट पर फ्लड पीएसी, सरकारी और प्राइवेट गोताखोर भी लगाए जा रहे हैं। 17 वाच टावर भी लगाए जा रहे हैं, जिनसे हर समय निगरानी रहेगी। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होगी।- विजयेंद्र द्विवेदी, एसपी सिटी
