बदायूं: शादी के बाद मांगे 10 लाख, ना देने पर गिराया विवाहिता का गर्भ और कर दी ये गंदी हरकत
बदायूं में एक विवाहिता ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद उससे 10 लाख रुपये की मांग की गई। पैसे न देने पर उसका गर्भ गिरा दिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पति समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बदायूं। कोर्ट के आदेश पर शहर कोतवाली पुलिस ने दस लाख रुपये मांग को लेकर विवाहिता के उत्पीड़न, गर्भ गिराने व मारपीट के आरोप में पति समेत सात के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
उझानी के गांव हरहरपुर नरसिंहपुर निवासी कौशल किशोर ने कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह हाल में शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला पक्का बाग स्थित एक किराये के मकान में रहते है। उनकी बहन शकुंलता कुमारी की शादी चार जुलाई 2022 में बरेली के संजय नगर सैनिक कालोनी निवासी सचिन के साथ हुआ।
दिया था इतना दहेज
उन्होंने व स्वजन ने बहन की शादी में ससुराल पक्ष को अपनी हैसियत के हिसाब से करीब 20 लाख रुपये का दान दहेज व अन्य खर्च किया था। लेकिन शादी के बाद से ससुराल पक्ष के लोग बहन से दस लाख रुपये की मांग करने लगे। इस पर उनके स्वजन ने असमर्थता जताई। इस पर बहन के ससुराली उसे प्रताड़ित करने लगे। उसके साथ मारपीट करते। दूसरी शादी करके बहन को ठिकाने लगाने की धमकी देते थे।
आरोपितों ने बहन को गर्भ गिराने की दवा पिलाकर उसका तीन माह का गर्भ गिरा गिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। जब वह स्वजन के साथ बहन की ससुराल पहुंचे। जहां उनके साथ मारपीट की गई। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने सचिन, सरोज, त्रिभुवन सिंह, विनित, श्रंखला, शोभना और नीतू के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।
