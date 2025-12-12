बदायूं में कार से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा तस्कर गिरफ्तार, 16.500 किलो गांजा बरामद
बदायूं के कादरचौक इलाके में पुलिस ने एक नशीले पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 16.500 किलो गांजा और एक कार बरामद हुई है। पुलिस ने मामला द ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। कादरचौक इलाके में गुरुवार रात एक नशीले पदार्थों का तस्कर पकड़ा गया। उसके पास से 16.500 किलो गांजा और एक कार भी बरामद हुई है। वह अपनी कार से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस ने प्राथमिकी दर्जकर शुक्रवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
गुरुवार रात कादरचौक एसओ विक्रम सिंह अपनी टीम के साथ उझानी मार्ग पर गश्त करते हुए जा रहे थे। इसी दौरान धोकनपुर तिराहे के नजदीक एक संदिग्ध कार दिखाई दी। उसके चालक ने पुलिस की गाड़ी देखकर रफ्तार बढ़ा दी, जिससे पुलिस को उस पर शक हुआ और उसकी घेराबंदी शुरू कर दी।
पुलिस ने आगे गाड़ी लगाकर उसकी कार रोक ली और उसके चालक को हिरासत में ले लिया। जब कार की तलाशी ली तो उससे 16.50 किलो गांजा बरामद हुई। इससे पुलिस कार और उसके चालक को थाने ले गई।
वहां ले जाकर उससे पूछताछ की तो वह नशीले पदार्थों का तस्कर निकला। उसने अपना नाम कादरचौक थाना क्षेत्र के गांव अखटमई निवासी रवेंद्र पुत्र अमर सिंह बताया।
उसने कबूल किया कि वह उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव सकरी जंगल निवासी इस्लाम से गांजा खरीदकर लाया था। इससे पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
एसओ विक्रम सिंह ने बताया कि शुक्रवार दोपहर तस्कर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है और उसकी कार को भी सीज कर दिया गया है। इस्लाम की तलाश में पुलिस टीम लगा दी गई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।