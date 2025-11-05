बदायूं में ड्रग विभाग का खोखला अभियान: छापामारी के दावे, कार्रवाई के सबूत गायब

जागरण संवाददाता, बदायूं। जिस दौरान दीपावली से पहले कफ सिरप को लेकर देश भर में हलचल मची हुई थी। उस वक्त बदायूं का ड्रग विभाग भी लगातार मेडिकल स्टोंरों पर छापामारी करने का दावा कर रहा था। यह भी बताया गया था कि बदायूं में पांच लाख की नकली दवाएं खपा दी गईं। लेकिन ड्रग विभाग नकली दवाएं बेचने वालों तक नहीं पहुंचा या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की गई।

सब साठगांठ करके मामला रफादफा कर दिया गया। अभी भी विभाग के अधिकारी छापामारी करने का दावा कर रहे हैं। जिले में नकली दवाएं बेचने वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने से ड्रग विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। दीपावली से पहले मंडल भर के सभी जिलों में मेडिकल स्टोर पर छापामारी चल रही थी।

बरेली जिले में कई मेडिकल स्टोरों से नकली दवाएं बरामद होने की बात सामने आई थी और बदायूं के विभागीय अधिकारियों ने दावा भी किया था कि यहां भी पांच लाख की नकली दवाएं बेचने का मामला सामने आया है और एक मेडिकल स्टोर का नाम भी सामने आ रहा है।उस पर कार्रवाई के लिए मंडलीय टीम आने का इंतजार किया जा रहा था।

इसी दौरान दूसरे मेडिकल स्टोरों पर छानबीन शुरू कर दी गई और इसी तरह छानबीन करते-करते मामला रफादफा भी कर दिया गया। उसी वक्त मंडलीय टीम भी आई और चली भी गई। लेकिन विभागीय अधिकारी उस मेडिकल स्टोर पर गए ही नहीं। दावा रहा कि इस दौरान जिले भर के मेडिकल स्टोंरों से 15 सैंपल लिए और जिला अस्पताल में जाकर एक कफ सिरप के वितरण पर रोक लगाई गई।