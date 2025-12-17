Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दहेज के ल‍िए विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला, पति समेत सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

    By Ankit Gupta Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    बदायूं में दहेज के लिए एक विवाहिता को मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। पीड़िता के पति समेत सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलि ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, सहसवान। एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज की मांग के चलते मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।

    सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव भवानीपुर खैरु निवासी अनम पुत्री शाकिर का कहना है कि उसकी शादी चार साल पहले गांव के ही आकिल के साथ हुई थी। उसके माता-पिता ने शादी में अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था लेकिन ससुराल वाले शादी में दिए दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने अतिरिक्त दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल और दो लाख रुपये की मांग को लेकर उसका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। गृहस्थी बचाने की खातिर वह सहन करती रही। उसकी क्रमशः तीन और एक वर्षीय पुत्री हैं।

    इसके बाद ससुराल वालों ने और ज्यादा उत्पीड़न करना शुरु कर दिया। चार अक्टूबर को ससुरालियों ने उसे मारा पीटा तो उसने पुलिस को शिकायती पत्र दिया।

    कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ससुराल वालों ने 11 अक्टूबर को फिर मारपीट की और घर से निकाल दिया। महिला की ओर से पति आकिल समेत सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।