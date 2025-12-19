जागरण संवाददाता, बदायूं। जिले में वर्षों से चली आ रही बदायूं के रेल मार्ग को लखनऊ-दिल्ली से जोड़ने की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। अगर सब ठीक रहा तो आने वाले नए साल 2026 में बदायूं को दिल्ली तक की ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की है।

जिस पर रेल मंत्री ने जल्द ही इसका निरीक्षण कराने और बरेली से चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन को कासगंज से बदायूं होते हुए दिल्ली तक चलाने की योजना पर सकारात्मक रुख दिखाया है। अगर यह योजना सफल होती है तो बदायूं वासियों के लिए यह बड़ी उपलब्धि साबित होगी। जिससे जिले के उद्योग और व्यापार को भी काफी लाभ होगा।



जिले के लोगों द्वारा पिछले कई वर्षों से बदायूं को दिल्ली और लखनऊ रेल मार्ग से जोड़ने की मांग चली आ रही थी। इसे लेकर कई बार व्यापार मंडल समेत अन्य सामाजिक संगठनाें ने मुद्दा बनाया और पत्राचार भी किया। प्रदेश के मंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक पत्र भेजे गए, मुलाकात कर जिले की इस मांग को उनके सामने रखा गया। इसके अलावा हर चुनाव में वह चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा में ट्रेन का मुद्दा सबसे बड़ा रहा।

जिले के जनप्रतिनिधियों ने हर बार इस मांग को पूरा कराने का आश्वासन किया। पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, संघमित्रा मौर्य और वर्तमान सांसद आदित्य यादव ने भी संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए ट्रेनों की सुविधा दिए जाने की मांग रखी। जिले में कुछ संगठनों ने इसे लेकर बड़े आंदोलन भी किए। इस पर हर बार आश्वासन मिले, लेकिन कभी पहल आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस बार केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने जब शहर को रिंग रोड मंजूरी की जानकारी दी थी, तभी उन्होंने यह कहा था कि जल्द ही दिल्ली तक ट्रेन की सुविधा भी मिलेगी।

इसी क्रम में गुरुवार को बीएल वर्मा ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर बदायूं से जुड़ी महत्वपूर्ण रेल एवं ओवरब्रिज परियोजनाओं की मांग रखी। उन्होंने दातागंज-बदायूं मार्ग पर ओवरब्रिज, छतुइया फाटक ओवरब्रिज के साथ ही दिल्ली जाने के लिए सीधी ट्रेन संचालन की आवश्यकता की जानकारी दी।

इस पर रेल मंत्री ने जल्द ही मौके का निरीक्षण कराने का आश्वासन देते हुए कहा कि जिले को शीघ्र नई सौगात मिलेगी। साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वर्तमान में बरेली से चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन को कासगंज से बदायूं होते हुए दिल्ली तक चलाने की योजना पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इस पर खुद केंद्रीय राज्यमंत्री ने इस जानकारी को साझा करते हुए भरोसा दिलाया कि जल्द ही दिल्ली तक के लिए ट्रेन की सुविधा जिले को मिलने वाली है।



नगर के लोगों की बात

आश्वासन तो कई बार मिले हैं। हम खुद रेलवे बोर्ड में सदस्य रहे और कई बार पत्राचार भी किए, हर मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया है। लेकिन दिल्ली-लखनऊ दोनों के लिए कोई ट्रेन नहीं मिली। अब अगर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा के प्रयास से सफलता मिलती है तो यह खुशी की बात है। व्यापार मंडल की ओर से मिठाई बांटी जाएगी। - वीरेंद्र धींगड़ा, जिलाध्यक्ष, बदायूं उद्योग व्यापार मंडल

बदायूं को दिल्ली से जोड़ने के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू होना बहुत जरूरी है। पहले भी इस तरह के आश्वासन मिले हैं, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। अब अगर केंद्रीय राज्यमंत्री बीएल वर्मा ने इसके लिए प्रयास किए हैं तो जरूर ही उनका यह प्रयास रंग लाएगा। जिले को दिल्ली से जोड़ने के लिए ट्रेन की सुविधा शुरू होने से व्यापारियों को खासा लाभ मिलेगा। - नवनीत गुप्ता शोंटू, जिलाध्यक्ष, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल

जिले को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ट्रेन का दिल्ली लखनऊ संचालन बहुत जरूरी है। अगर यह प्रयास सफल होता है तो व्यापारी और उद्योग जगत के लिए वह दिन एक बड़ा दिन साबित होगा। जिले के कई व्यापारी आए दिन दिल्ली जाते हैं। ट्रेन शुरू होने से उनके समय की बचत होगी। वह महीने में अब तक दो बार या एक बार जाते थे, ट्रेन शुरू होने से कभी भी जा सकेंगे। - सुनील गुप्ता, व्यापारी