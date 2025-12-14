बदायूं में कंटेनर देखने आया था तस्कर, पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बदायूं। राजस्थान के तस्करों के साथ मिलकर यहां से गोवंशीय पशुओं को ले जाने वाला तस्कर मोहम्मद अहमद शनिवार रात उझानी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पकड़ा गया। उसको पैर में गोली लगी है। वह अपना कंटेनर देखने आया था कि इसी दौरान उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने उसकी कार भी कब्जे में ली है और उससे एक तमंचा भी बरामद है। पुलिस ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जेल भेज दिया है।

उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला के जंगल में दो दिसंबर को एक कंटेनर खड़ा मिला था। पुलिस को पता चला था कि कंटेनर को गोवंशीय पशुओं को ले जाने के लिए लाया गया था लेकिन उससे पहले पशु प्रेमियों को इसकी सूचना मिल गई और उनकी सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।

तभी तस्कर मौके से फरार हो गए लेकिन पशु प्रेमी तस्करों का पीछा करते हुए सहसवान कोतवाली क्षेत्र में पहुंच गए थे। वहां उन्होंने राजस्थान के कई तस्करों को पकड़ लिया था और उनके पास से करीब 60 से ज्यादा गोवंशीय पशु बरामद हुए थे। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था और दूसरे दिन उन्हें जेल भेज दिया गया था।

पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया था कि संभल जिले के थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के गांव सिरसी निवासी मोहम्मद अहमद अपना कंटेनर लेकर आता था और गोवंशीय पशुओं लादकर ले जाता था। दो दिसंबर को भी वह पशुओं को लेने आया था लेकिन वह पुलिस देखकर मौके से फरार हो गया था। वह शनिवार रात उझानी कोतवाली क्षेत्र में मुजरिया रोड किनारे जंगल में अपना कंटेनर देखने आया था। उसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं थी।

इससे पुलिस को मामला संदिग्ध लगा और उसकी घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस ने उसे रुकने को कहा लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए।

उसने पूछताछ में बताया कि वह राजस्थान के तस्करों के साथ मिलकर गोवंशीय पशुओं की तस्करी कर रहा था। वह पशुओं को ले जाने के लिए अपने कंटेनर को प्रयोग करता था। पुलिस ने उसकी कार सीज कर दी है और उसके खिलाफ मुठभेड़ के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। रात उसका जिला अस्पताल में उपचार कराया गया। रविवार दोपहर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसके खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज हैं।