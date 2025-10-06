बदायूं में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे युवक को कुचला, मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़ा

बदायूं के अलापुर क्षेत्र में रविवार रात एक कार की टक्कर से सोनू की मृत्यु हो गई। सोनू पशु बाजार से पैदल कस्बे की ओर आ रहा था तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने कार को घेरकर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

