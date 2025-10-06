बदायूं में तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रहे युवक को कुचला, मौत के बाद गुस्साए लोगों ने चालक को पकड़ा
बदायूं के अलापुर क्षेत्र में रविवार रात एक कार की टक्कर से सोनू की मृत्यु हो गई। सोनू पशु बाजार से पैदल कस्बे की ओर आ रहा था तभी तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने कार को घेरकर चालक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सोनू को जिला अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
जागरण संवाददाता, बदायूं। रविवार रात अलापुर क्षेत्र में एक कार की टक्कर से युवक की मृत्यु हो गई।
कस्बा निवासी 32 वर्षीय सोनू रविवार रात पशु बाजार की तरफ से कस्बे की ओर पैदल आ रहा था। उसी समय पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसे सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया।
कार को घेरकर चालक को पकड़ा
हादसे को देखकर मौके पर तमाम लोग पहुंच गए। उन्होंने आगे से कार को घेर लिया और चालक को भी पकड़ लिया। बाद में पहुंची पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर सोनू को रात में ही जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।