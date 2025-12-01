बदायूं में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, युवक की मौत; दो घायल
बदायूं में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, उघैती। रविवार रात गोदी नगला गांव के नजदीक गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रात तीनों लोग दावत खाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।
हादसा रविवार रात करीब 12 बजे हुआ। उस दौरान इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कोहरा निवासी 29 वर्षीय मुनेंद्र पुत्र श्यामलाल, 38 वर्षीय जय प्रकाश और 35 वर्षीय भूरे एक ही बाइक पर सवार होकर कुआंडांडा से दावत खाकर अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वह शाम को दावत में आए थे और यहां उन्हें काफी समय लग गया।
घर लौटते समय उनकी बाइक उघैती थाना क्षेत्र के गांव गोदी नगला के नजदीक पहुंची थी। तभी अचानक सामने से गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई।
इस हादसे में मुनेंद्र की मौके पर ही मृत्यु हो गई जबकि जय प्रकाश और भूरे गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को पकड़ लिया, लेकिन उसका चालक भागने में कामयाब रहा। सोमवार दोपहर पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। इंस्पेक्टर अवधेश कुमार ने बताया कि इसमें तहरीर के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।