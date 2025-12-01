बदायूं में गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई बाइक, युवक की मौत; दो घायल

संवाद सूत्र, उघैती। रविवार रात गोदी नगला गांव के नजदीक गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्राली से टकरा गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई और दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रात तीनों लोग दावत खाकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में हादसा हो गया। पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया है।

हादसा रविवार रात करीब 12 बजे हुआ। उस दौरान इस्लामनगर थाना क्षेत्र के गांव कोहरा निवासी 29 वर्षीय मुनेंद्र पुत्र श्यामलाल, 38 वर्षीय जय प्रकाश और 35 वर्षीय भूरे एक ही बाइक पर सवार होकर कुआंडांडा से दावत खाकर अपने घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि वह शाम को दावत में आए थे और यहां उन्हें काफी समय लग गया।