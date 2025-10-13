बदायूं में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल
बदायूं जिले में एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज़ रफ़्तार के कारण बाइक सवारों ने नियंत्रण खो दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।
जागरण संवाददाता, बदायूं । बिसौली कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिसौली के मुहल्ला सराय निवासी फरमान, सलमान और हसीन तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे।
हाईवे पर हुआ हादसा
जैसे ही उनकी बाइक एमएफ हाईवे पर हरि फार्म के सामने पहुंची, तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। जोरदार टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी बिसौली भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान फरमान और सलमान ने दम तोड़ दिया, जबकि हसीन की हालत नाजुक बनी हुई है।
