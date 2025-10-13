Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बदायूं में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 04:51 PM (IST)

    बदायूं जिले में एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज़ रफ़्तार के कारण बाइक सवारों ने नियंत्रण खो दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बदायूं । बिसौली कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिसौली के मुहल्ला सराय निवासी फरमान, सलमान और हसीन तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हाईवे पर हुआ हादसा

    जैसे ही उनकी बाइक एमएफ हाईवे पर हरि फार्म के सामने पहुंची, तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। जोरदार टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सीएचसी बिसौली भेजा गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान फरमान और सलमान ने दम तोड़ दिया, जबकि हसीन की हालत नाजुक बनी हुई है।