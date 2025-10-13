बदायूं में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक, दो युवकों की मौत, एक गंभीर घायल

बदायूं जिले में एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराने से दो युवकों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज़ रफ़्तार के कारण बाइक सवारों ने नियंत्रण खो दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया और घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहाँ उसकी हालत नाज़ुक है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर है।