    बदायूं में दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोगों की गई जान, हादसे में पांच घायल

    Updated: Sun, 02 Nov 2025 09:33 PM (IST)

    बदायूं में दो बाइकों की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और तेज गति को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। इस्लामनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम कुंदावली गांव के नजदीक एक बुलेट मोटर साइकिल और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों पर सवार एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पांच लोग घायल हो गए।

    बुलट मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति की पहचान हाथरस जिले में गऊशाला रोड निवासी देवा पुत्र शैलू के रूप में हुई है। उसकी बुलेट पर हाथरस निवासी मनीश पुत्र अर्जुन, अलीगढ़ के इगलाश निवासी दीपक पुत्र राजकुमार और शिवदीप पुत्र रूपेश सवार थे।

    वह उघैती थाना क्षेत्र के गांव गोपालपुर जा रहे थे। दूसरी बाइक पर इस्लामनगर कस्बे के मुहल्ला महरोला निवासी 40 वर्षीय शमशाद की मृत्यु हुई है और मुहल्ला तकिया निवासी फहीम व महरो निवासी सत्यनारायण घायल हुए हैं।