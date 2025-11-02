बदायूं में दो बाइकों की भिड़ंत में दो लोगों की गई जान, हादसे में पांच घायल

जागरण संवाददाता, बदायूं। इस्लामनगर थाना क्षेत्र में रविवार देर शाम कुंदावली गांव के नजदीक एक बुलेट मोटर साइकिल और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों वाहनों पर सवार एक-एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पांच लोग घायल हो गए।

बुलट मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति की पहचान हाथरस जिले में गऊशाला रोड निवासी देवा पुत्र शैलू के रूप में हुई है। उसकी बुलेट पर हाथरस निवासी मनीश पुत्र अर्जुन, अलीगढ़ के इगलाश निवासी दीपक पुत्र राजकुमार और शिवदीप पुत्र रूपेश सवार थे।