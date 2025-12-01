बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका, छूट काटकर घर-घर पहुंचाए जा रहे बिल; आकर सीधे करें जमा

जागरण संवाददाता, बदायूं। सोमवार से जिले में एक मुश्त समाधान योजना शुरू हो गई। इसको सफल बनाने में विद्युत विभाग पूरे प्रयास में लगा है। लगातार उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें योजना के लाभ बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और अच्छा काम किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सीधे छूट काटकर बिल पहुंचाए जा रहे हैं। इससे उन्हें ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। वह अपना बिल लाकर छूट के अनुसार जमा कर दें। इसके लिए उन्हें पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं है।

एक मुश्त समाधान योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए सुनहरा मौका है। इसमें न केवल ब्याज पर छूट रहेगी बल्कि 15 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक मूलधन में भी छूट प्रदान की जा रही है। विद्युत निगम का प्रयास है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बिल जमा हो सके। इसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रभात फेरी निकाली जा रही है। लोगों को योजना के लाभ बताए जा रहे हैं। उनसे कहा जा रहा है कि यह योजना पहली बार आई है। इससे पहले मूलधन में छूट नहीं मिली। पहले चरण में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है और दूसरे चरण में 20 व तीसरे चरण में 15 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। हालांकि ब्याज तीनों चरणों में माफ रहेगा।

लेकिन उपभोक्ताओं को एक और राहत दी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं पर बकाया है। छूट काटकर उनके बिल जारी कर दिए जा रहे हैं और उन्हें उनके घर तक पहुंचा दिया जा रहा है। इससे उन्हें अपना बिल बनवाने या छूट कटवाने की जरूरत नहीं है।

विभाग की ओर से एक ऐसा बिल तैयार किया गया है, जिसमें योजना के अनुसार तीनों चरणों के हिसाब से छूट काटकर बिल बनाया गया है। वह पहले चरण में अपना बिल जमा करते हैं तो कितना भुगतान करना पड़ेगा, दूसरे में जमा करते हैं तो कितना भुगतान करना होगा। सब चरणों के हिसाब से बिल बना दिया गया है और उसे घर-घर पहुंचा दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को काफी राहत है। उन्हें सिर्फ अपना बिल ले जाकर जमा करना है।

मुकदमाबाजी झेल रहे उपभोक्ताओं को भी राहत एक मुश्त समाधान योजना केवल सामान्य उपभोक्ताओं के लिए लागू नहीं है। यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए भी लागू है, जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। वह आराम से आकर अपना बिल जमा कर सकते हैं। इससे उनका मुकदमा भी खत्म हो जाएगा और जिनकी आरसी जारी हो चुकी है। वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं।