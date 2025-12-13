Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आस्था के केंद्र 'बड़े सरकार' पर भूमाफियाओं का कब्जा! 50 से ज्‍यादा घुसपैठियों को 24 घंटे में हटने का फरमान

    By Umesh Chandra Rathore Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 10:04 PM (IST)

    बदायूं के बड़े सरकार मुस्लिम धर्म स्थल पर 50 से अधिक बाहरी लोगों ने अवैध रूप से स्थायी और अस्थायी आवास बना लिए हैं, जिससे दरगाह कमेटी परेशान है। कब्जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    दरगाह में बने पक्‍के मकान

    जागरण संवाददाता, बदायूं। मुस्लिम समुदाय का बड़ा धर्म स्थल बड़े सरकार में करीब 50 से ज्यादा बाहरी लोगों का कब्जा है। उन्होंने स्थाई और अस्थाई रूप से अपने आवास भी बनवा रखे हैं। दो-चार साल पहले जो लोग झुग्गी झोपड़ियां डालकर यहां रह रहे थे, अब उन्होंने झोपड़ियों की जगह पर अपने पक्के कमरे बनवा लिए हैं और यहां लगातार कब्जा होता जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोग अपने मकान दुकान छोड़कर यहां आकर रहने लगे हैं। इससे बड़े सरकार की कमेटी के पदाधिकारी भी परेशान हैं। वह कई बार इस संबंध में शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन यहां से कब्जा नहीं हटवाया गया। शनिवार को उनकी शिकायत पर पहुंचे पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जा करने वालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि वह जल्द से जल्द यहां से जगह खाली कर दें।

    बड़े सरकार कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद हसन ने बताया कि बड़े सरकार मुस्लिम समुदाय का बड़ा धर्म स्थल है। अगर पुराने समय की बात करें तो यहां शुरुआती दौर में चौकीदार और कब्बाल बसाए गए थे और जो लोग कमेटी से जुड़े हैं। वह आज भी कबूलपुरा और सोथा मुहल्ला में रह रहे हैं। यहां देशभर से लोग आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं।

    बहुत से लोग दो-चार दिन रहकर हाजिरी लगाते हैं लेकिन अब यहां बहुत से लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। दो-चार साल पहले जो लोग झुग्गी झोपड़ियां डालकर यहां रह रहे थे। अब उन्होंने झोपड़ियों के स्थान पर अपने पक्के कमरे बनवा लिए हैं। जो लोग कई साल से रह रहे हैं। उन्होंने अपने वोटर आईडी और आधार कार्ड भी बनवा लिए हैं।

    उन्होंने बताया कि अभी चार दिन पहले कुछ लोग अपनी झोपड़ियों के स्थान पर पक्के कमरे बनवा रहे थे। उन्होंने पक्के कमरे बनाने का विरोध किया तो वह झगड़ा करने पर उतारू हो गए। तब उन्होंने डीएम और एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि यहां वैसे तो तमाम लोग रह रहे हैं लेकिन करीब 50 से ज्यादा लोगों ने स्थाई और अस्थाई रूप से अपने आवास बनवा लिए हैं।

    जब शनिवार को उनकी शिकायत पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे तो कई लोगों की झोपड़ियां हटवा दी गईं। कई लोग अपने-अपने कमरों में ताला डालकर भाग गए। अब उन्हें भी 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर वह कब्जा नहीं हटाते हैं तो वह उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे।

    मकान दुकान बेचकर बड़े सरकार में बनाया आसरा

    बड़े सरकार में आने जाने का कोई एक रास्ता नहीं है। यहां किधर से भी आ जा सकते हैं। बहुत से लोग इसी बात का फायदा उठाते हैं। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यहां ऐसे लोग भी रह रहे हैं जो अपना मकान दुकान भी बेच आएं हैं और यहां उन्होंने पक्का कमरा बनवा लिया है। बहुत से लोग स्थानीय भी हैं। उन्होंने बताया कि बड़े सरकार में सिविल लाइंस, उसहैत, ककराला और शहर के भी तमाम लोग रह रहे हैं। इससे लगातार यहां अतिक्रमण होता रहा है।

    बदनाम नहीं होने देंगे बड़े सरकार: भूरे पीरजी

    कमेटी के सदस्य भूरे पीरजी ने बताया कि बड़े सरकार हमारी आस्था का केंद्र है। यहां दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मनौती मांगते हैं लेकिन कुछ लोगों की वजह से बदनामी भी झेलनी पड़ती है। वह ऐसे लोगों को दूर करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ पुलिस वालों ने बताया कि जब भी बाहर की पुलिस आती है तो कुछ अपराधियों की लोकेशन भी यहां मिली है। इससे वह ऐसे लोगों पर लगाम लगाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।

    अस्थाई रूप से बना रखा था मदरसा, भागा संचालक

    शनिवार को बड़े सरकार में छापामारी के दौरान एक मदरसा संचालक मौके से ताला लगाकर भाग गया। बताया जा रहा है कि उसने अवैध रूप से यहां मदरसा भी खोल रहा था। एक कमरे से कुछ किताबें भी बरामद हुई हैं। हालांकि मदरसा संचालक नहीं मिला। कई दुकानदारों के पास भी आईडी कार्ड नहीं मिले।

     

    यह भी पढ़ें- ब्लैकमेलिंग का खेल खत्म: झूठा रेप केस दर्ज कर ठगे 10 लाख, अब महिला और परिवार पर कानूनी शिकंजा