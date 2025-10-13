Badaun Accident: दो की मौत और एक घायल, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार बाइक के उड़े परखच्चे

जागरण संवाददाता, बदायूं। बिसौली कोतवाली क्षेत्र में रविवार देर रात एक सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया।

तेज रफ्तार होने के कारण रुक नहीं सकी बाइक

बिसौली के मुहल्ला सराय निवासी फरमान, सलमान और हसीन तीनों एक ही बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक एमएफ हाइवे पर हरि फार्म के सामने पहुंची, तभी तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। जोरदार टक्कर में बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।