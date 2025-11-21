संवाद सूत्र, उझानी। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को एक ऐसे गिरोह को दबोच लिया, जो लगातार अपने आटो में यात्रियों को बैठाकर टप्पेबाजी कर रहा था। उनमें एक टप्पेबाज आटो चलाता था और दो टप्पेबाज यात्री बनकर बैठते थे। वह लोगों की जेब काटकर उनके रुपये निकाल लिया करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक व्यक्ति की जेब से एक लाख रुपये चोरी किए थे। तब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले और उन्हें धरदबोचा। उनके पास से पांच हजार रुपये भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोपहर बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

बीते 26 अक्टूबर को ग्राम ननाखेड़ी निवासी अमजद पुत्र शेर मोहम्मद वजीरगंज अपनी रिश्तेदारी से लौट रहे थे। उनकी जेब में एक लाख रुपये रखे हुए थे। वह एपीएस कोल्ड स्टोर के नजदीक बस अड्डे से मंडी समिति तक जाने के लिए आटो में सवार हुए थे। उनके मुताबिक आटो में दो यात्री पहले से बैठे थे। जब वह मंडी समिति पहुंचे तो उनकी जेब से एक लाख रुपये चोरी कर लिए गए। हालांकि, उन्हें तत्काल पता चल गया था।

उन्होंने टप्पेबाज को पकड़ भी लिया था और उससे रुपये छीनने का प्रयास किया था लेकिन वह सड़क पर रुपये फैलाकर मौके से फरार हो गए। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। उनमें कुछ रुपये अमजद को मिले थे। बाकी रुपये टप्पेबाज ले जाने में कामयाब रहे। इस संबंध में पुलिस ने अज्ञात टप्पेबाजों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी और फिर से मामले की छानबीन शुरू कर दी थी।

आसपास इलाके में तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उसके आधार पर पुलिस ने शहर कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला ऊपरपारा निवासी फहीम पुत्र कदीर, फैजान उर्फ चिकना पुत्र पुत्तन और मुशाहिद पुत्र असगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनका आटो और उनके पास से पांच हजार रुपये भी बरामद किए हैं। इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि तीनों टप्पेबाज लगातार लोगों को निशाना बना रहे थे।