जागरण संवाददाता, बदायूं। शहर में एक बार फिर एटीएम कार्ड बदलकर रुपये निकालने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। मंडी समिति के नजदीक एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 78,650 रुपये निकाल लिए गए। जब वह अपने घर पहुंचा, तब उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो हैरान रह गया। उसने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के मुहल्ला महाराज नगर निवासी छोटेलाल पुत्र फूल सिंह का कहना है कि उन्होंने 20 नवंबर को मंडी समिति के नजदीक लगे एटीएम से दो हजार रुपये निकाले थे। 23 नवंबर को उन्हें फिर से रुपयों की जरूरत पड़ी तो वह अपना कार्ड लेकर एटीएम पहुंच गए लेकिन वहां पहले से दो लोग खड़े थे।

जब उन्होंने अपना कार्ड एटीएम में लगाया तो उनके रुपये नहीं निकले। वहां खड़े लोगों ने उनकी मदद करने का आश्वासन दिया और उनका एटीएम कार्ड लेकर मशीन में लगाया और तभी उनका एटीएम कार्ड बदल दिया। जब रुपये नहीं निकले तो वह अपने घर चले आए। बाद में उनके मोबाइल पर अलग-अलग एटीएम से 78,650 रुपये निकाल लिए गए।