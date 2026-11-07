दुबई के रिंग में गूंजा भारत का डंका, मुक्केबाज अदनान ने पाकिस्तानी फाइटर अबू बकर को चटाई धूल

जागरण संवाददाता, बदायूं। दुबई के पर्स जुमैरा में आयोजित रोमांचक बाक्सिंग मुकाबले में जिले के रमजानपुर गांव के रहने वाले युवा मुक्केबाज अदनान ने पाकिस्तान के मुक्केबाज अबू बकर को हराकर देश और जिले का नाम रोशन कर दिया है।

रात नौ बजे से शुरू होकर देर रात तक चले इस कड़े मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों के बीच रिंग में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली, जहां अदनान ने अपने बेहतरीन कौशल, तेज पंचों और सूझबूझ का परिचय देते हुए पाकिस्तानी मुक्केबाज को अंततः पछाड़ दिया।