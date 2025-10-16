जागरण संवाददाता, बदायूं। दीपावली के त्योहार को लेकर खाद्य विभाग की टीम लगातार जिले में छापामारी कर रही है। गुरुवार को टीम ने बरेली ले जाया जा रहा सिंथेटिक पनीर बरामद किया, जिसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। टीम ने उसे नष्ट कर दिया है। उसके अलावा रसगुल्ला और खोया भी नष्ट कराया गया।

गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने जिले में कई जगह छापामारी की। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय टीम को सूचना मिली कि बिनावर थाना क्षेत्र के गांव भिंदौलिया से सिंथेटिक पनीर की खेप बरेली ले जाई जा रही है। इसकी सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम पहुंच गई और रसूलपुर के नजदीक बोलोरो पिकअप को रोक लिया। उसमें लदे ड्रम में 960 किलो सिंथेटिक दूषित पनीर भरा हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत 1,54,000 रुपये बताई गई है।

टीम ने जेसीबी बुलाकर सारा पनीर नष्ट कर दिया और इस मामले में भिंदौलिया निवासी शिवकुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा टीम ने दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव बराही से 51 किलो खोया बरामद किया। उसकी कीमत 15,000 रुपये बताई गई है। उसको भी नष्ट कर दिया गया है। यह दूषित खोया उदयवीर नाम का व्यक्ति सप्लाई कर रहा था।

इधर, सहसवान तहसील क्षेत्र के नाधा में गुप्ता मिष्ठान भंडार से करीब 30 किलो दूषित पेड़ा नष्ट कराया गया। सहसवान के अकबराबाद चौराहे से वीरेश मिष्ठान भंडार से बर्फी का नमूना लिया गया। बंगाली भाई मिष्ठान भंडार से पेड़ा का नमूना लिया गया और सैफुल्लागंज से राजन सिंह मिष्ठान भंडार से सफेद रसगुल्ला का सैंपल लिया गया और करीब 80 किलो रसगुल्ला नष्ट भी कराए गए, जो जांच में दूषित पाए गए थे। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को छह नमूने जांच को भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।