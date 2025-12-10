चार दारोगा समेत 63 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर, एसएसपी बृजेश कुमार सिंह ने किया बदायूं पुलिस में फेरबदल
एसएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बदायूं पुलिस में फेरबदल करते हुए चार दारोगा समेत 63 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया है। पुलिस लाइन में तैनात एसआई वेद प्रकाश ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बदायूं। एसएसपी डॉ. बृजेश कुमार सिंह ने चार दारोगा समेत 63 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र बदले हैं। पुलिस लाइन में तैनात एसआई वेद प्रकाश को यूपी 112 पुलिस में भेजा है और बिल्सी में तैनात एसआई राममेहर को बिसौली कस्बा इंचार्ज बनाया है। बिसौली कस्बा इंचार्ज विदेश कुमार शर्मा को बिल्सी कस्बा इंचार्ज नियुक्त किया है और बिनावर में तैनात एसआई सुभाष सिंह को दातागंज कोतवाली भेजा गया है।
बदायूं पुलिस में बड़ा फेरबदल, 63 पुलिसकर्मी बदले
एसएसपी ने उझानी सीओ पेशी में तैनात सिपाही कुंवर साहब को पुलिस लाइन भेजा गया है और पुलिस लाइन में तैनात कई पुलिसकर्मियों को थाना, कोतवाली और अभियोजन कार्यालय नियुक्त किया गया है। कुल 63 पुलिसकर्मियों को इधर-उधर किया गया है।
आईजीआरएस शिकायत निस्तारण के मामले में बदायूं पुलिस ने एक बार फिर से प्रथम
आईजीआरएस शिकायत निस्तारण के मामले में बदायूं पुलिस ने एक बार फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले बदायूं पुलिस कई बार प्रथम स्थान पर आ चुकी है। इस बार नवंबर के शिकायती पत्रों की समीक्षा कराई गई। अधिकारियों ने उनका बरीकी से निस्तारण कराया था। समीक्षा में पुलिस ने अधिकतम 10 अंक में से 10 अंक प्राप्त किए। नवंबर में कोई डिफाल्टर शिकायत नहीं रही।
20 में से 20 अंक प्राप्त हुए
इससे 20 में से 20 अंक प्राप्त हुए। संतुष्ट फीडबैक में 30 अंक में से 30 अंक मिले। श्रेणीकरण में 20 में से 20, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए श्रेणीकरण में 10 में से 10, रैंडम श्रेणीकरण में 10 में से 10, उच्चाधिकारी द्वारा 10 में से 10, जनता दर्शन फीडिंग में 10 में से 10, प्रोफाइल अपडेशन में पांच में पांच और फील्ड विजिट रिपोर्ट में 10 में से अंक 10 अंक प्राप्त हुए। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार 135 में से 135 अंक प्राप्त हुए। इससे बदायूं पुलिस को 75 जिलों में प्रथम स्थान मिला।
एसएसपी ने दिया नकद पुरस्कार
इस पर एसएसपी ने नोड़ल एसपी सिटी विजयेंद्र द्विवेदी, प्रभारी आईजीआरएस निरीक्षक ऋषिपाल सिंह, निरीक्षक अशोक कुमार कंबोज और आईजीआरएस टीम को बधाई दी। नकद पुरस्कार देकर हौसला बढ़ाया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।