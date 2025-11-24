मौसम था साफ अचानक आसमान से गिरा 25 KG बर्फ का टु़कड़ा, बदायूं के ईंंट भट्ठा पर मच गई खलबली

संवाद सूत्र, जागरण। बिल्सी। रविवार को थाना क्षेत्र में एक अजीब हादसा होने की चर्चा तेजी से फैल गई। थाना क्षेत्र में एक भट्ठे पर करीब 25 किलो का बर्फ का टुकड़ा आसमान से गिरने का मजदूरों ने शोर मचा दिया। जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के मौसम से जुड़े होने से इनकार किया है।

एसडीएम के आदेश पर पहुंची पुलिस, की छानबीन, भट्ठे पर ईंटें पाथ रहे थे मजदूर

यह मामला दीननगर शेखपुर मार्ग पर स्थित ईंट भट्ठे का है। दोपहर के समय कई मजदूर फड़ में ईंट बनाने का काम कर रहे थे। मजदूरों ने बताया कि इसी दौरान अचानक उनके सामने करीब 25 किलो बर्फ का टुकड़ा आसमान से आकर गिरा। बताया जा रहा है कि वह काफी देर तक दूर से ही बर्फ के देखते रहे। जब वहां कोई और बर्फ नहीं गिरी और न ही कोई हलचल हुई तो वह नजदीक आए और उन्होंने उसे देखा तो बर्फ निकली। उनके शोर मचाने पर वहां काफी लोग जमा हो गए।



मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि यह मौसम से जुड़ी किसी प्रकार की गतिविधि नहीं एसडीएम प्रेमपाल सिंह ने तत्काल पुलिस को मौके पर भेजा और मामले की जांच कराने को कहा । पुलिस ने लोगों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि वह तो फड़ में ईंट पाथ रहे थे। तभी अचानक बर्फ का टुकड़ा गिरा। जिससे वह बाल-बाल बच गए। इंस्पेक्टर बीके मौर्य ने बताया कि बर्फ आसमान से बर्फ का टुकड़ा गिरने की बात मजदूर बता रहे हैं। कोई नुकसान नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं।