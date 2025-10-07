Language
    Badaun Accident: दिल्ली हाईवे पर हादसे में 12 घायल, रामलीला कलाकारों से भरी पिकअप को ट्रक ने मारी टक्कर

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:16 PM (IST)

    Badaun Accident बदायूं में दिल्ली हाईवे पर एक तेज़ रफ़्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप को टक्कर मार दी जिससे रामलीला के 12 कलाकार घायल हो गए। ये कलाकार उझानी में रामलीला का मंचन करने आ रहे थे। पिकअप में डीज़ल ख़त्म होने के कारण हादसा हुआ। सभी घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, बदायूं। दिल्ली हाइवे पर मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। सभी लोग रामलीला के कलाकार हैं और वह उझानी में रामलीला का मंचन करने आ रहे थे। सभी को राजकीय मेडिकल कालेज में भर्ती करा दिया गया है। हादसा मंगलवार सुबह करीब पांच बजे हुआ।

    पिकअप सड़क के पास खड़ी थी

    बताया जा रहा है कि उस वक्त पिकअप बदायूं−दिल्ली मार्ग पर बसावनपुर गांव के नजदीक खड़ी थी और उसमें रामलीला के कलाकार सवार थे। सभी कलाकार अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं और वह मंगलवार सुबह उझानी कोतवाली क्षेत्र के गांव अब्दुल्लागंज में रामलीला का मंचन करने आ रहे थे लेकिन तभी अचानक बसावनपुर गांव के नजदीक पिकअप में डीजल खत्म हो गया, जिससे गाड़ी वहीं पर खड़ी हो गई।

    गाड़ी से उछलकर दूर जा गिरे कलाकार

    इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आए ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप सवार कलाकार उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे में अलीगढ़ जिले के नौहझील क्षेत्र के गांव इरौली निवासी 38 वर्षीय उमेश, 28 वर्षीय मोनी, 50 वर्षीय देवदत्त, 22 वर्षीय रोहित, 25 वर्षीय मयंक, 30 वर्षीय अमरचंद, 25 वर्षीय अजय, खैर निवासी 28 वर्षीय कान्हा उपाध्याय और सहसवान कोतवाली क्षेत्र के गांव दौलतपुर निवासी धर्मपाल गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती

    इसकी सूचना पर मुजरिया थाना पुलिस भी वहां पहुंच गई और सभी लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उझानी ले गई, वहां से उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर है।

    इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि टक्कर मारने के बाद चालक ट्रक ले गया। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर है। 