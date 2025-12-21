आजमगढ़ में बिजली बिल जमा करने गई महिला से लूट, जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश

जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। फूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला से टप्पेबाजी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने दो लाख रुपये का लालच देकर महिला के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।

क्षेत्र के चकनुरी गांव निवासी सुनरा ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार की दोपहर ऊदपुर गांव स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय में बिजली बिल जमा करने गई थी। बिल जमा कर वापस लौटने के क्रम में दिल्ली दरबार के पास दो उच्चके मिल गए, बातचीत करते हुए दोनों कैफी आजमी मार्ग तक साथ आए।

यहां दोनों ने कुछ सुंघा दिया जिससे सोचने और समझने की स्थिति नहीं रही। इसके बाद दोनों ने कागज में लिपटे हुए दो लाख रुपये का बंडल देते हुए कान का बाला और मंगल सूत्र निकलवा लिया। बदमाशों ने कहा कि रकम ज्यादा है, घर जा कर गिन लेना।