आजमगढ़ में बिजली बिल जमा करने गई महिला से लूट, जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश
आजमगढ़ में एक महिला बिजली का बिल जमा करने गई थी, तभी बदमाशों ने उससे लूटपाट की। महिला के जेवरात छीनकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। फूलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला से टप्पेबाजी की घटना सामने आई है। बदमाशों ने दो लाख रुपये का लालच देकर महिला के जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।
क्षेत्र के चकनुरी गांव निवासी सुनरा ने पुलिस को बताया कि वह शनिवार की दोपहर ऊदपुर गांव स्थित विद्युत उपखंड कार्यालय में बिजली बिल जमा करने गई थी। बिल जमा कर वापस लौटने के क्रम में दिल्ली दरबार के पास दो उच्चके मिल गए, बातचीत करते हुए दोनों कैफी आजमी मार्ग तक साथ आए।
यहां दोनों ने कुछ सुंघा दिया जिससे सोचने और समझने की स्थिति नहीं रही। इसके बाद दोनों ने कागज में लिपटे हुए दो लाख रुपये का बंडल देते हुए कान का बाला और मंगल सूत्र निकलवा लिया। बदमाशों ने कहा कि रकम ज्यादा है, घर जा कर गिन लेना।
इसके बाद वह घर चली आई, यहां पहुंचने पर देखा की रुपये के बदले कागज के टुकड़े थे। कागज देख उसे अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ।
इस संबंध में कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद का कहना है कि तहरीर मिली है। मामले की जांच करते हुए आरोपितों के गिरफ्तार की दबिश दी जा रही है। क्षेत्र में मामले की चर्चा जोर-शोर से हो रही है।
