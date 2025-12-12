पुलिस की वर्दी पहनकर बिना टिकट मुफ्त में ट्रेनों में सफर करने वाली शातिर महिला गिरफ्तार, संदिग्ध चाल-ढाल से खुला राज

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर बसों और ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वाली 29 वर्षीय महिला को शहर कोतवाली पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित महिला खुद को पुलिसकर्मी बताकर आमजन और परिवहन विभाग को लगातार ठग रही थी। यह उसका तीसरा अपराध है। गुरुवार को चौकी प्रभारी रोडवेज उप निरीक्षक सौरभ त्रिपाठी और महिला थानाध्यक्ष प्रज्ञा सिंह टीम के साथ रोडवेज बस स्टैंड पर शांति-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी दौरान यूपी पुलिस की पूरी वर्दी (कंधे पर मोनोग्राम, बेल्ट, पी-कैप, जूता-मोजा) पहने एक महिला संदिग्ध ढंग से घूमती दिखी। उसकी चाल-ढाल और बातचीत पुलिसकर्मी जैसी नहीं लग रही थी। पूछताछ में पहले तो उसने झूठ बोला, लेकिन सख्ती करने पर अपना असली नाम नीतू चौहान निवासी बनकटा बुजुर्ग थाना राजेसुल्तानपुर जिला अंबेडकरनगर बताया। उसने कबूल किया कि वह पुलिस में नहीं है और सिर्फ वर्दी पहनकर बस व ट्रेन में मुफ्त यात्रा करती है।