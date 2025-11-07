यूपी STF ने आजमगढ़ में गो तस्कर वाकिफ को मुठभेड़ में मार गिराया, 50 हजार का इनामी था
उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मुठभेड़ में 50,000 रुपये के इनामी बदमाश वाकिफ को मार गिराया। वाकिफ पर हत्या, लूट और डकैती जैसे कई गंभीर अपराधों के आरोप थे और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकिफ के साथ और कौन लोग शामिल थे।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। रौनापार थाना क्षेत्र के जोकहरा पुलिया के पास शुक्रवार की सुबह सिधारी थाने की पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 50 हजार का इनामी बदमाश फूलपुर निवासी वाकिफ ढेर हो गया। इस बदमाश के ऊपर अलग-अलग थानों में 40 मुकदमें दर्ज है।
एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि लूट हत्या डकैती जैसे कई जगह जघन्य अपराध में शामिल बदमाश वाकिफ काफी दिनों से फरार चल रहा था। तत्कालीन एसपी द्वारा गिरफ्तारी के लिए 50 हजार का इनाम घोषित किया गया था। मुखबिर से सूचना मिली थी वाकिफ अपने साथियों के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए रौनापार की तरफ से जाने वाला है।
सूचना पर यूपी एसटीएफ में डिप्टी एसपी डीके शाही की टीम और सिधारी थाने ने टीम जोकहरा पुलिया के पास चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान बाइक से आ रहे बदमाशों रुकने का इशारा किया तो बदमाश पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी।
पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी जिसकी पहचान वाकिफ के रूप में हुई। शेष अन्य बदमाश अंधेरा का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गए। मारे गए बदमाश वाकिफ पर गौ तस्करी, चोरी, हत्या, लूट के आजमगढ़ गोरखपुर कुशीनगर संत कबीर नगर जौनपुर समय कई जिलों में दर्ज थे 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
