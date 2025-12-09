UP Panchayat Chunav 2026: मतदाता सूची से हटाए गए 2.71 लाख डुप्लीकेट वोटर, आयोग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्ष-2025 के तहत जिले के आठ लाख, 775 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सत्यापन के लिए भेजी थी। जिसका नौ दिसंबर तक ही सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है।
जिले के 22 विकास खंडों में दो लाख, 71 हजार, 402 संभावित डुप्लीकेट मतदाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस कार्य में सभी 22 ब्लाकों का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोेग के पोर्टल पर सत्यापन के बाद फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
एसआईआर के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है। जिसमें बीएलओ के माध्यम से सूची का सत्यापन कराया गया। जिसमें कुल पांच लाख, 29 हजार, 233 वैध मतदाता मिले हैं। जबकि दो लाख, 71 हजार, 202 डुप्लीकेट वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इन वोटरों की सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के बाद वैध और डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या स्पष्ट हो गई है।
ब्लाकवार मतदाताओं की अंतिम स्थिति
|ब्लॉक का नाम
|संभावित मतदाता
|डुप्लीकेट
|वैध मतदाता
|मेंहनगर
|41,222
|35,308
|5,896
|ठेकमा
|50,718
|24,845
|25,813
|तरवा
|48,637
|42,353
|6,278
|बिलरियागंज
|29,540
|18,022
|11,457
|जहानागंज
|30,858
|19,166
|11,692
|पल्हनी
|48,998
|26,304
|22,692
|मार्टीनगंज
|31,169
|23,563
|6,606
|तहबरपुर
|34,990
|25,952
|9,035
|अजमतगढ़
|39,336
|24,930
|14,406
|अतरौलिया
|20,525
|15,265
|5,259
|कोयलसा
|31,168
|22,257
|8,911
|पल्हना
|23,430
|15,023
|8,407
|पवई
|41,227
|24,940
|16,287
|फूलपुर
|36,681
|25,369
|11,312
|मुहम्मदपुर
|31,211
|17,107
|14,105
|महराजगंज
|37,318
|22,601
|14,717
|मिर्जापुर
|31,415
|19,487
|11,928
|रानी की सराय
|32,189
|18,581
|13,608
|लालगंज
|46,566
|32,105
|14,461
|सठियांव
|34,933
|22,318
|12,615
|हरैया
|39,196
|22,538
|16,658
क्या कहते हैं अधिकारी
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो सूची उपलब्ध कराई गई थी, उसका सत्यापन पूरा हो चुका है। जिसकी रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। -राजाराम वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय/नगरीय निकाय।
