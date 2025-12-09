Language
    UP Panchayat Chunav 2026: मतदाता सूची से हटाए गए 2.71 लाख डुप्लीकेट वोटर, आयोग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड

    By Anil Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:18 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने का अभियान चलाया गया। इस दौरान आजमगढ़ जिले में 2.71 लाख से अधिक फर्जी मतदाताओं को मतदाता सू ...और पढ़ें

    सूची से हटाए गए 2.71 लाख डुप्लीकेट मतदाता।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली वृहद पुनरीक्ष-2025 के तहत जिले के आठ लाख, 775 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची सत्यापन के लिए भेजी थी। जिसका नौ दिसंबर तक ही सत्यापन का कार्य पूरा हो गया है।

    जिले के 22 विकास खंडों में दो लाख, 71 हजार, 402 संभावित डुप्लीकेट मतदाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। इस कार्य में सभी 22 ब्लाकों का शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोेग के पोर्टल पर सत्यापन के बाद फीडिंग के आंकड़ों के अनुसार 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।

    एसआईआर के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की भी तैयारी चल रही है। जिसमें बीएलओ के माध्यम से सूची का सत्यापन कराया गया। जिसमें कुल पांच लाख, 29 हजार, 233 वैध मतदाता मिले हैं। जबकि दो लाख, 71 हजार, 202 डुप्लीकेट वोटरों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इन वोटरों की सत्यापन रिपोर्ट अपलोड होने के बाद वैध और डुप्लीकेट मतदाताओं की संख्या स्पष्ट हो गई है।

    ब्लाकवार मतदाताओं की अंतिम स्थिति

    ब्लॉक का नाम संभावित मतदाता डुप्लीकेट वैध मतदाता
    मेंहनगर 41,222 35,308 5,896
    ठेकमा 50,718 24,845 25,813
    तरवा 48,637 42,353 6,278
    बिलरियागंज 29,540 18,022 11,457
    जहानागंज 30,858 19,166 11,692
    पल्हनी 48,998 26,304 22,692
    मार्टीनगंज 31,169 23,563 6,606
    तहबरपुर 34,990 25,952 9,035
    अजमतगढ़ 39,336 24,930 14,406
    अतरौलिया 20,525 15,265 5,259
    कोयलसा 31,168 22,257 8,911
    पल्हना 23,430 15,023 8,407
    पवई 41,227 24,940 16,287
    फूलपुर 36,681 25,369 11,312
    मुहम्मदपुर 31,211 17,107 14,105
    महराजगंज 37,318 22,601 14,717
    मिर्जापुर 31,415 19,487 11,928
    रानी की सराय 32,189 18,581 13,608
    लालगंज 46,566 32,105 14,461
    सठियांव 34,933 22,318 12,615
    हरैया 39,196 22,538 16,658

    क्या कहते हैं अधिकारी

    राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो सूची उपलब्ध कराई गई थी, उसका सत्यापन पूरा हो चुका है। जिसकी रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। -राजाराम वर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानीय/नगरीय निकाय।