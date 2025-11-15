उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर लेने वाली 41 हजार महिलाओं की रुक सकती है सब्सिडी, ये है वजह
आजमगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सब्सिडी ले रहे 41 हजार से अधिक उपभोक्ताओं पर केवाईसी न कराने के कारण सब्सिडी रुकने का संकट है। जिले में 1 लाख 77 हजार लाभार्थी हैं, जिनमें से इन उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है। दिसंबर से इनके खाते में सब्सिडी नहीं जाएगी। जिला आपूर्ति विभाग शिविर लगाकर जागरूकता अभियान चला रहा है।
जागरण संवादादाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं पर केवाईसी नहीं कराने के कारण सब्सिडी नहीं मिलने का संकट गहराने लगा है। जिले में एक लाख 77 हजार उपभोक्ता उज्जवला योजना का लाभ ले रहे है।
इसमें अभी तक 41 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है। केवाईसी नहीं कराने वाले 41 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के खाते में दिसबंर माह से सब्सिडी नहीं जाएगी।
केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आठवें और नवें गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नही मिलेगी। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी केवाईसी कराना अनिवार्य है। उज्जवला लाभार्थियों को नौ बार गैस रिफिल कराने पर तीन सौ रूपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में भेजी जाती है।
शिविर लगाकर किया जाएगा जागरूक :/B शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को केवाईसी कराने के लिए शिविर लगाकर जागरूक किया जाएगा। गैस एजेंसी मालिको को शहर और ग्रामीण क्षेत्र में शिविर लगाने का निर्देश जिला आपूर्ति विभाग द्वारा दिया गया है।
उज्जवला याेजना के साथ ही अन्य उपभोक्ता भी दिसंबर माह तक आवश्यक रूप से सब्सिडी का लाभ लेने के लिए केवाईसी करा लें। केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के खाते में दिसंबर माह से सब्सिडी नहीं जाएगी। गैंस एजेंसी संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वह शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर उपभोक्ताओं की केवाईसी कराएं।
सीमा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी
