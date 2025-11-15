उज्जवला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर लेने वाली 41 हजार महिलाओं की रुक सकती है सब्सिडी, ये है वजह

जागरण संवादादाता, आजमगढ़। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस पर मिल रही सब्सिडी का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं पर केवाईसी नहीं कराने के कारण सब्सिडी नहीं मिलने का संकट गहराने लगा है। जिले में एक लाख 77 हजार उपभोक्ता उज्जवला योजना का लाभ ले रहे है।

इसमें अभी तक 41 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं कराई है। केवाईसी नहीं कराने वाले 41 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के खाते में दिसबंर माह से सब्सिडी नहीं जाएगी।

केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को आठवें और नवें गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नही मिलेगी। घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी केवाईसी कराना अनिवार्य है। उज्जवला लाभार्थियों को नौ बार गैस रिफिल कराने पर तीन सौ रूपये प्रति सिलेंडर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उपभोक्ता के खाते में भेजी जाती है।