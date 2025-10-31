Language
    आजमगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती के चलते दो तकनीकी सहायक निलंबित, DM ने अधिकारियों के दिए निर्देश

    By Anil Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    आजमगढ़ में किसान पंजीकरण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने दो तकनीकी सहायकों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। यह कार्रवाई किसानों को समय पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है।

    फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में शिथिलता पर दो तकनीकी सहायक निलंबित।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। डीएम रविंद्र कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि एवं समवर्गीय विभाग की बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। अब तक फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के कार्य में शिथिलता बरतने वाले कृषि विभाग के दो तकनीकी सहायक सोनू कुमार यादव एवं विजय कुमार सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।

    निर्देश के अनुपालन में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त दो संविदा कार्मिकों सुभाषचंद्र यादव एवं सौरभ कुमार दुबे की सेवा समाप्ति के लिए सेवा प्रदाता को पत्र प्रेषित किया गया।

    फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की जिलाधिकारी दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने पुनः इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है।

    उन्होंने सभी अधिकारियों को समय रहते अपनी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सख्त निर्देश दिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए एवं किसानों को फसल बीमा के प्रविधान बताते हुए किसानों को बीमा लाभ दिलाने के लिए निर्देशित किया।