आजमगढ़ में फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती के चलते दो तकनीकी सहायक निलंबित, DM ने अधिकारियों के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। डीएम रविंद्र कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि एवं समवर्गीय विभाग की बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा की। अब तक फार्मर रजिस्ट्री तैयार कराने के कार्य में शिथिलता बरतने वाले कृषि विभाग के दो तकनीकी सहायक सोनू कुमार यादव एवं विजय कुमार सिंह कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्देश के अनुपालन में उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त दो संविदा कार्मिकों सुभाषचंद्र यादव एवं सौरभ कुमार दुबे की सेवा समाप्ति के लिए सेवा प्रदाता को पत्र प्रेषित किया गया।



फार्मर रजिस्ट्री के कार्य की जिलाधिकारी दैनिक समीक्षा कर रहे हैं। शिथिलता बरतने वाले कर्मचारियों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। डीएम ने पुनः इस कार्य को पूर्ण गंभीरता से करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है।