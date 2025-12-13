Language
    आजमगढ़ में अलग-अलग सड़क हादसों में शिक्षिका समेत दो की मौत, तीन घायल

    Abhishek sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    सड़क हादसों में एक शिक्षिका सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। 

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में शुक्रवार की रात हुए सड़क हादसों में एक शिक्षिका सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। घायलों का उपचार अस्पताल में जारी है। पहली घटना कंधरापुर के देवखरी और अतरौलिया बाजार के बीच हुई।

    अतरौलिया थाना क्षेत्र के जमीन दशांव गांव की निवासी 41 वर्षीय रचना पाठक अपने पति उपेंद्र शुक्ला और उनकी बच्ची के साथ बाइक पर घर लौट रही थीं। इसी दौरान भंवरनाथ स्थित बुलेट शोरूम के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

    इस दुर्घटना में रचना और उपेंद्र दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी बच्ची बाल-बाल बच गई। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने रचना को मृत घोषित कर दिया। उपेंद्र का इलाज जारी है।

    रचना विकास खंड महराजगंज के प्राथमिक विद्यालय शिवपुरी में शिक्षिका थीं, जबकि उनके पति उपेंद्र बिलरियागंज के प्राथमिक विद्यालय कपसा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं।

    दूसरी घटना अतरैठ बाजार में हुई। अंबेडकर नगर के राजेसुल्तानपुर थाना क्षेत्र के धारुपुर गांव के निवासी 30 वर्षीय विकास कुमार अपनी पत्नी कंचनलता और छह माह के बच्चे के साथ कप्तानगंज के रत्नावे गांव स्थित मायके से लौट रहे थे। अतरौलिया के अतरैठ बाजार में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों घायल हो गए।

    घटना के बाद ट्रक चालक मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाजारवासियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को रानीपुर सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    स्वजन विकास को एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में विकास की मृत्यु हो गई। विकास एक मजदूर थे और अपने परिवार की जीविका चलाते थे।इन घटनाओं ने क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है।

    स्थानीय लोगों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है। सड़क हादसों की बढ़ती संख्या ने लोगों के जीवन को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में आवश्यक है कि सभी वाहन चालक सड़क पर सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें।