पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़ी बस को पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर, किशोर की मौत; पांच लोग घायल

जागरण संवाददाता, अहरौला (आजमगढ़)। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर सोमवार की सुबह शमशाबाद गांव के पास तेज रफ्तार कंटेनरयुक्त ट्रक ने किनारे खड़ी बस को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 17 वर्षीय दीपक चौहान निवासी लाडो बलिया थाना मुबारकपुर की मौत हो गई। वहीं पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस रविवार की शाम 22 सवारियों और तीन स्टाफ के साथ राजस्थान के भिवाड़ी से बस बलिया जनपद के मनियर के लिए चली थी। सुबह सात बजे फुलवरिया टोल प्लाजा के पास दो सवारियों को उतारने के बाद कुछ दूर शमशाबाद के पास बस को एक्सप्रेस-वे के यलो लाइन पर खड़ी कर दिया।

बस के रुकते ही कई लोग उतर कर पेशाब करने चले गए। दीपक भी पेशाब करने के बाद बस के पीछे खड़ा हो गया। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने दीपक को रौंदते हुए बस को टक्कर मार दी। हादसे में दीपक की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं टक्कर लगने की वजह से बस में बैठी दीपक की मां 45 वर्षीय सुनीता चौहान, बलिया छपरा के रहने वाला 25 वर्षीय राहुल, गाजीपुर बुजुर्ग मड़या का रहने वाला 26 वर्षीय सीम, मऊ के 55 वर्षीय सुक्खू और बलिया सिकंदरपुर के रहना वाला 27 वर्षीय संतोष कुमार सिंह और चालक खुरर्शीद घायल हो गए।

यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण) कर्मियों व स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं घटना के बाद चालक और खलासी ट्रक मौके से छोड़ कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना ग्रस्त ट्रक और बस को फुलवरिया टोल प्लाजा के पास खड़ी करवा दिया है।

पिता से मिलकर वापस आ रहा था दीपक मुबारकपुर लाडो बलिया का रहने वाला दीपक 11वीं का छात्रा था। वह अपने पिता रामसूरत चौहान से मिलने राजस्थान गया हुआ था। दीपक के पिता राजस्थान में एक निजी कंपनी में काम करते थे। 15 दिन पहले वह अपनी मां सुनीता चौहान को लेकर राजस्थान गया था। रविवार को मां को लेकर वह वापस लौट रहा था।