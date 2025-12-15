Language
    आजमगढ़ में खड़ी बस को ट्रक ने मारी टक्‍कर, एक की मौत, चार लोग हुए जख्‍मी

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 11:34 AM (IST)

    सड़क पर सुरक्षा और सतर्कता को लेकर जागरूकता फैलाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शमशाबाद गांव के निकट येलो लेन में खड़ी एक बस में ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। मृतक की पहचान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडो गांव निवासी दीपक चौहान के रूप में हुई है। दीपक अपनी मां का राजस्थान में इलाज कराने के बाद घर लौट रहा था। यह दुर्घटना सुबह लगभग सात बजे हुई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार, बस राजस्थान के भिवाड़ी से सवारी लेकर बलिया जा रही थी और यह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर अपने निर्धारित येलो लेन में खड़ी थी। दीपक को घोसी टोल के पास उतरना था। दुर्घटना का कारण चालक की झपकी आना बताया जा रहा है।

    घायलों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला भेजा गया। चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों में राहुल पुत्र राघवेंद्र यादव (25 वर्ष) छपरा बलिया, नसीम पुत्र अशरद अली (26 वर्ष) बुजुर्ग मड़या गाज़ीपुर, सुक्खू पुत्र रामप्रीत (55 वर्ष) बस्ती रुमाल गढ़ मऊ और संतोष कुमार सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह (27 वर्ष) औरीडिह थाना सिकंदरपुर बलिया शामिल हैं।

    दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर उजागर करती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि यातायात नियमों का पालन किया जाए और सड़क पर सतर्कता बरती जाए।

    स्थानीय लोगों ने इस दुर्घटना के बाद सड़क पर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। प्रशासन ने भी इस दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया है। इस दुखद घटना ने न केवल दीपक के परिवार को प्रभावित किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है।