पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क दुर्घटना में आजमगढ़ के तीन लोगों की मौत, छह घायल

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। सेमरी (सुलतानपुर) में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार तड़के एक भयानक सड़क दुर्घटना में आजमगढ़ न‍ि‍वासी पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की जान चली गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह घटना जयसिंहपुर के सेमरी के निकट हुई, जब लखनऊ से आजमगढ़ जा रही एक तेज रफ्तार कार पहले से खड़ी एक खराब ट्रक में जा घुसी।

पुलिस के अनुसार, ट्रक का एक्सल टूट जाने के कारण वह एक्सप्रेसवे पर खड़ा था। घटना के आधे घंटे बाद, घने कोहरे के बीच तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में टकरा गई। इस दुर्घटना में आजमगढ़ के सरायमीर निवासी हरिवंश और उनके बेटे सिकंदर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा, इसी जिले के ठेकमा शम्मोपुर के अजय ने भी इस दुर्घटना में दम तोड़ दिया।

घायलों में से छह लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना के समय दृश्यता बहुत कम थी, जिससे कार चालक को ट्रक को देख पाने में कठिनाई हुई। स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और मृतकों के परिवारों को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं, खासकर जब से एक्सप्रेसवे पर इस तरह की दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं।