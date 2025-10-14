जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला कारागार के बैंक खाते से दो बंदियों व जेल कर्मियों की मिलीभगत से 52.85 लाख की धोखाधड़ी मामले में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं विभाग ने आजमगढ़ के जेल अधीक्षक आदित्य कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जेल डीजी पीसी मीणा ने बताया कि यह कार्रवाई उनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं में लापरवाही उजागर होने पर की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जेलर सहित अन्य अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई व जांच चल रही है। चर्चा है इस मामले में जेल के अन्य अधिकारी व कर्मियों पर भी गाज गिर सकती है। विभाग के साथ साथ पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। एसपी डा अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच को चार सदस्यीय टीम गठित की गई है। गठित टीम ने केनरा बैंक सहित जिस जिस खाते में भुगतान हुआ है उसका स्टेटमेंट मंगाया है।



डेढ़ साल में एक बार भी नहीं हुई आडिट 52.85 लाख रुपये के गबन मामले में विभागीय जांच में जेल अधीक्षक, जेलर सहित अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। सबसे बड़ा सवाल यह निकल कर आया है कि, पिछले डेढ़ साल में एक बार भी आडिट नहीं हुआ है। जिस वजह जेल प्रशासन के पूरे सिस्टम संदेह के दायरे में हैं। विभाग अबतक के हुए सभी भुगतान के विवरण की जांच कर रहा है। इसके साथ ही जेल में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी सुरक्षित किया जा रहा है।