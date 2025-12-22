Language
    Deh Vyapar: आजमगढ़ में फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे देह व्यापार का राजफाश, संचालक समेत नौ गिरफ्तार

    By Saurabh Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 10:31 PM (IST)

    आजमगढ़ में एक फैमिली रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने संचालक समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई आजमगढ ...और पढ़ें

    रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे देह व्यापार का राजफाश।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। कप्तानगंज थाना की पुलिस ने क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार का राजफाश करते हुए संचालक सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आजीआरएस पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि महाराजगंज रोड स्थित राधा फैमिली रेस्टोरेंट में देह व्यापार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।

    शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बूढ़नपुर सीओ अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान रेस्टोरेंट के अलग-अलग कमरों से युवक एवं युवतियां आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। पुलिस ने मौके से होटल संचालक सहित पांच युवक और चार युवतियों को गिरफ्तार किया।

    इसके बाद सभी आरोपितों को सवा तीन बजे हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई। गिरफ्तार आरोपितों में होटल मालिक सर्वेश कुमार निवासी कबेलपुर कुम्हवट, गिरफ्तार युवक थाना महराजगंज, कप्तानगंज, बिलरियागंज तथा जैदपुर अंबेडकर नगर क्षेत्र के रहने वाले है। जबकि युवतियां महराजगंज, अहरौला व कप्तानगंज क्षेत्र की रहने वाली हैं।

    मौके से 1,980 नगद, पांच मोबाइल फोन, तीन बाइके बरामद की है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी जयप्रकाश, वरिष्ठ उपनिरीक्षक विजय सिंह गौड़, उपनिरीक्षक अमन तिवारी, महिला उपनिरीक्षक सानिया गुप्ता एवं महिला कांस्टेबल नीतू शुक्ला शामिल थीं।