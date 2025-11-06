Language
    आजमगढ़ में नशे में दोस्त पर पेशाब करने वाला एसबीआइ का असिस्टेंट बैंक मैनेजर गिरफ्तार

    By Abhishek sharmaEdited By: Abhishek sharma
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:30 PM (IST)

    आजमगढ़ में एसबीआई के असिस्टेंट मैनेजर साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर आरोप है कि उसने नशे में अपने दोस्त सुनील पर पेशाब किया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। सुनील ने बताया कि वे दोस्त हैं और नशे में यह घटना हुई। पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    इस मामले में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शराब के नशे में दोस्त सुनील कुमार पर पेशाब करने के आरोप में बुधवार को रसड़ा स्थित स्टेट बैंक के असिस्टेंट बैंक मैनेजर साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है।

    गिरफ्तार साहिल को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे सुनील ने बताया कि दोनों दोस्त हैं। लगभग दो माह पूर्व दोनों ने साथ में शराब पिया। नशे में आने के बाद साहिल ने उनके ऊपर पेशाब कर दिया। इसका वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया।

    क्षेत्राधिकारी कोतवाली शुभम तोदी ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आने पर रैदोपुर निवासी साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपित को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। अब मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

    पुल‍िस के अनुसार इंटरनेट मीडिया पर वीडियो प्रसारित करने का मामला एक-दो दिन पुराना है लेकिन जैसे ही यह कोतवाली पुलिस के संज्ञान में बुधवार की दोपहर को आया, पुलिस ने आरोपित बैंककर्मी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। 