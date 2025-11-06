आजमगढ़ में नशे में दोस्त पर पेशाब करने वाला एसबीआइ का असिस्टेंट बैंक मैनेजर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। शराब के नशे में दोस्त सुनील कुमार पर पेशाब करने के आरोप में बुधवार को रसड़ा स्थित स्टेट बैंक के असिस्टेंट बैंक मैनेजर साहिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रचलित हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरफ्तार साहिल को छुड़ाने के लिए थाने पहुंचे सुनील ने बताया कि दोनों दोस्त हैं। लगभग दो माह पूर्व दोनों ने साथ में शराब पिया। नशे में आने के बाद साहिल ने उनके ऊपर पेशाब कर दिया। इसका वीडियो बनाकर किसी ने इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित कर दिया।

क्षेत्राधिकारी कोतवाली शुभम तोदी ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आने पर रैदोपुर निवासी साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। आरोपित को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया गया। अब मजिस्ट्रेट के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।