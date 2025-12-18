पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कोहरे का कहर- ट्रक से टकराई कार, तीन लोगों की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सुबह कोहरे का कहर देखने को मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर एक कार ट्रक की टक्कर में तीन की मौके पर मौत हो गई। वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मेरठ के रहने वाले हैं, वह मेरठ से वाराणसी जा रहे थे। कोहरे के कारण सामने जा रही ट्रक नहीं दिखी। हादसे में विशेष, उनका बेटा और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।